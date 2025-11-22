陶大宇再婚娶賢妻提出與年邁母親同住　前妻阿寶近照曝光精神飽滿

現年62歲的陶大宇今年3月被林建明（大姐明）踢爆再婚，在前亞視男演員杜挺豪的YouTube平台上，當面叫陶大宇任職傳媒的女友家儀做「陶太」。日前陶大宇接受資深傳媒人查小欣的《紅查館》訪問，罕有地分享了他的婚姻生活，大讚現任太太十分賢慧，主動提出要跟奶奶同住，方便照顧老人家，讓他無後顧之憂。

陶大宇稱太太是他的「心靈治療師」，發放很多正能量，並分享一件非常窩心的事：「之前我仲結婚嘅時候，佢（太太）主動話『有時候你又經常飛大陸，不如我同你媽媽一齊住，起碼有人幫忙』，係佢提出嚟。」大宇表示很感動，覺得自己很有福氣。他笑言婆媳關係非常和睦，可能是因為媽媽聽力不好，聽不到彼此說話，所以沒有矛盾。他直言要照顧年邁的母親並不容易，需要學習「放下」，不要對生活太過執著，才能讓自己和家人的關係更輕鬆。

在上一集訪問，大宇亦有提及與前妻黃慧寶（阿寶）的婚姻，坦言「係唔圓滿，係唔完美」。二人當年在歐陽震華介紹下認識，拍拖10年後在2000年結婚，但這段婚姻僅維持了7年就離婚收場。當年陶大宇與郭羨妮因合作拍攝《學警出更》而傳出緋聞，疑似發展婚外情，其後陶大宇與黃慧寶協議離婚，並指是因性格不合所致。而日前梁思浩在IG分享為阿寶慶祝生日的合照，照中可見阿寶氣色相當好，臉色紅潤好精神飽滿，保養得相當好。當天她身穿一件淺色衛衣，手捧著生日蛋糕，面露微笑，梁思浩在帖文中寫道：「妳的大日子繼續開心，美麗，健康！」為好友送上祝福。

