梁敏巧梳師奶頭十字掛胸被嘲「時裝車禍」　洗版式負評：我專登嘅

TVB《萬千星輝賀台慶2025》於過去的11月19日圓滿結束，每逢台慶女星的衣着例必成為焦點。今年就由波波黃婧靈、鍾柔美、郭珮文、戴祖儀等人的低胸晚裝「撐」起整個紅地氈環節，但不靠低胸晚裝，其實亦可靠「另類」突圍。就好似梁敏巧的暗黑十字架配青綠色毛毛披肩，加上背脊的貓貓紋身，只能說帶給人一種cosplay動漫人物的感覺，誇張搶鏡，但同時又頗為不協調。事後，更有網民形容梁敏巧為失手、新一任「時裝車禍」女星。



大家睇台慶紅地氈環節，都係預期見到呢啲畫面。（資料圖片）

日前梁敏巧在Instagram上說出當晚服裝的原意，指毛毛外套代表動物皮毛，象徵「所有動物都是生命個體，有智慧思想，應當有自由的權利」，而金色十字架是「堅持信念的勇氣及力量」，總體服裝是想表達「生命無價」的信息。

梁敏巧背脊的貓貓紋身原來有意思。（資料圖片）

她接受《香港01》訪問時表示，最一開始為一個all back的髮型，但因覺得「唔夠爆」，所以才變成當晚的「師奶頭」。梁敏巧也透露，整體服裝原意就是想吸引大眾目光，如果被大家認為是「時裝車禍」，反而代表成功達到了她的目的。她說：「我最終目的係，唔理好醜，最緊要捉住人哋眼球，然後再表達我想表達嘅訊息。」

但係以往走性感路線的梁敏巧，突然「畫風」大變。（資料圖片）

她又說：「所以話『時裝車禍』呢件事，係我專登嘅，都好多謝髮型師、造型師肯陪我癲。因為我一早就講咗，行呢個路線會有好多唔好嘅批評，但係佢哋肯陪我一齊承受，唔簡單，但係今次係非常之成功，係洗版式負評，完全達到我哋想要嘅效果。」她坦言，如果要在眾多美麗動人的女星突圍而出是一件非常困難的事：「所以我先決定用逆向思維。」

梁敏巧呢個look真係一言難盡。（IG圖片）

