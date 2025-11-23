裕美法庭旁聽被影崩壞照　林作爆俾多間廣告商睇中：我都覺得好笑

【裕美/五索/林作】林作昨日（11月22日）召開記者會，表示要為有關「裕美另起爐灶」的不實報道，為女友作出澄清。裕美與人稱「最強小三」的「五索」鍾睿心（Rachel）以往經常拍片，無論是裕美的個人社交平台，或是「五索」的個人社交平台，都會彼此出現。近來傳出兩人不和傳聞，指不再合作拍片，而「五索」亦有新拍檔「暖宮油王子」Gabriel Ho。傳聞引起粉絲討論，林作開post表示達一萬讚好後就會開記者交代，結果成功達標，林作亦遵守承諾，開記者會交代的內情「花生」相當之多。



除了以上內容外，席間林作亦被問起近日JPEX官司一事。他回答：「由於已經進入司法程序，梗係冇呢個comment啦，我其實喺兩年前已經做過一個比較大型記者會講過嘢，到今日依然一樣，所以我冇咩去補充。不過我覺得林作就係一個打逆境波嘅人，面對逆境去成長，所以大家有好多fans去睇我podcast，YouTube，裏面可能都講過一句說話，英文嚟，真係好啱我而家情景。『The Obstacle Is the Way. What stands in the way becomes the way.』逆境係我嘅成長同埋向前行，重要嘅源頭元素，所以同我兩年前講一樣，我會積極。」

林作在范德偉律師陪同下開記者會。（資料圖片/陳順禎 攝）

早前裕美到庭旁聽時，被傳媒拍下醜照，林作透露女友相當介意。林作笑一笑後，回覆：「啱，我真係要重複一句頭先我講嘅『The Obstacle Is the Way. What stands in the way becomes the way.』呢一個古老哲學道理。障礙就會成為你嚟緊嘅方向，障礙就會轉化成機遇。我唔劇透，但係我可以話畀大家聽，美美因為喺法院門口呢張相，多咗至少一個廣告商嘅Job，喺我相信近期都會出現嘅。就係因為嗰個廣告商對於佢喺門口呢一張豔照非常感到印象深刻。我自己都覺得好笑，但係個廣告商開宗明義講，要有嗰個畫面出現。（裕美好嬲？）嬲，平時我影佢一張冇咁靚嘅相，我只係擺喺我部手機，佢已經嬲到爆，可想而知，鋪天蓋地影到佢，佢幾大反應。」

裕美被多間傳媒影到醜照，卻意外成為商機。（資料圖片）