任達華跣倒華麗轉身擺甫士　網民讚老當益壯：身手好過好多後生仔

現年70歲的任達華無論身形及樣貌都保養得宜，加上經常做運動，身體分分鐘比後生仔還要健康。昨晚（22日）出席時裝活動時，疑似因地氈太滑而跣倒，幸好無大礙。當時任達華身手敏捷，一個翻身立即企起身，獲大批網民激讚任達華老當益壯！

任達華唔小心跌倒。（資料圖片）

有大批網民看到任達華意外跣倒的照片及片段後，都忍不住大讚：「老實講句仆得好型」、「老老實實佢成個狀態真係唔似70歲」、「華哥這身手帥到沒朋友」、「勁，一個轉身，真敏捷」、「有運動真係好緊要」、「70歲仲跌得咁型，得吾得架？」、「成龍終於揾到動作片嘅新接班人，就係70歲嘅任達華」、「你話keep fit幾重要 夠力撐到自己之餘仲轉過靚身」、「身手好過好多後生仔」、「身手咁好，成個場嘅男人都被你搞彎曬」、「仆都仆得型過人 當戲咁拍」、「70歲仲咁好身手」、「人仆佢仆，仆得咁有型」、「Google 何伯原來先77歲 爭7年做得華哥老豆咁」。

任達華一個翻身擺甫士，幸無大礙。（陳順禎 攝）

任達華曾於2019年7月在中山出席活動時，遭狂徒用刀刺傷腰間和腹部，當場流血。事發時任達華正站在台上，此時有一名身穿背心的男子衝上台，並從褲袋裏拿出利刀刺向任達華的腰間和腹部，刺完還用手打他，且還不停揮刀追住他施襲，任達華嚇得即急忙閃避，現場的工作人員以及保安人員齊衝上前制服疑兇。任達華哥用手按着腹部，當時他依然清醒，他還拿起手來看看掌上的鮮血，並跟工作人員表示：「去醫院吖。」之後就上了車往醫院接受治療。

華哥遇襲受傷流血。(微博截圖)