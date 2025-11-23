裕美深夜發文疑意有所指　重申一點：唔好再做咁多小動作

裕美近日被指跟網紅「五索」鍾睿心（Rachel）反目，有指五索感到被裕美當作水魚後另起爐灶。裕美男友林作昨日（22日）中午召開記者會，指裕美不會將五索看成金山，反而在五索創業初期借出十幾萬，林作認為大家出來做生意，應該互相祝福，不應該踩低別人。林作亦以7年枕邊人有資格評價裕美，指她是個很獨立、堅強、慷慨，非常闊佬。

未有現身記者會的裕美，昨晚在社交平台撰文回應：「女人一定有自己事業，我一直都講，隔籬嗰個有錢是人哋的錢，如何自由分配，唔到你話事。一切都是表面風光，世上沒有不勞而獲，亦唔會有兩全其美。你有得一樣嘢，就會冇第二樣嘢，要做嘅係自己有能力，那你就可以有話事權，亦唔會俾人看不起。當你完全依附一個男人，佢會話：『我比屋你住比飯你，食仲想點？』我對我家狗狗都比屋企佢哋住、俾飯佢哋食，得閒買啲玩具俾佢哋玩，外人點樣講我，我冇所謂，但一個曾經相識，並用心過既人，到頭來搵人出嚟顛倒是非黑白，確實失望。再講落去，只會令我諗起一直以來捱更抵夜做過既一切回憶而感到戇居。不過，係我揀，唔想再講，我繼續向前行。重申：『唔好再做咁多小動作，請努力做好自己嘅嘢，我會繼續祝福。』」

