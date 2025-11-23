愛回家人妻驚傳搭上前亞視小生　結婚16周年咀爆老公：今年特別甜

現年48歲的TVB綠葉演員葉凱茵（Fanny），於2002年參加港姐，雖然落選但簽約TVB成為旗下藝人，入行逾廿年拍攝過逾150套劇集，因多飾演秘書角色而被封為「TVB御用秘書王」。近年葉凱茵還憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「Mollie」一角成功入屋。感情方面，葉凱茵入行初期曾與李思捷拍拖，自2009年下嫁商人郭家樑後，一直過著幸福人妻生活，並在2011年誕下兒子郭皓琛（Orson）。不過，向來極少緋聞的葉凱茵，近日竟被傳媒影到與前亞視小生蔡國威在巴士站翹晒手，因而傳緋聞，引起熱議。

葉凱茵因多次在劇集飾演秘書角色，有「御用秘書王」之稱。（IG圖片）

近年葉凱茵憑處境劇《愛．回家之開心速遞》中「Mollie」一角成功入屋。（IG圖片）

向來極少緋聞的葉凱茵，近日竟被傳媒影到與前亞視小生蔡國威翹晒手，因而傳緋聞，引起熱議。（IG圖片）

近日有傳媒拍到葉凱茵與前亞視小生、有「六合彩之子」之稱的蔡國威在巴士站翹晒手表現親密，儼如熱戀中的情侶，因而傳出緋聞。對此，葉凱茵相當淡定，霸氣回應兩人只是情同「姊妹」的關係，純粹是好朋友之間的互動，直接粉碎傳言！事實上，葉凱茵與老公郭家樑結婚多年，感情有增無減。剛過去的11月19日正是兩人結婚16周年的大日子，葉凱茵亦在社交平台高調放閃，晒出「嘴爆」老公的甜蜜合照，羨煞旁人。

剛過去的11月19日，正是葉凱茵兩公婆結婚16周年。（IG圖片）

葉凱茵分享一系列同老公的甜蜜照。（IG圖片）

嘴爆老公。（IG圖片）

sweet到爆！（IG圖片）

葉凱茵感觸良多，更向老公發表愛的宣言，她寫道：「11月19日都係我哋結婚週年紀念日，今年係第16年， 今年特別甜！16年了！開心唔開心嘅日子你都依然在，我都係！以前在，以後都會！多謝你陪我渡過高山低谷！Love you 」。字裏行間充滿愛意，真的霖到爆！

兩人非常登對。（IG圖片）

籍住結婚16周年的日子，葉凱茵向老公發表愛的宣言。（IG圖片）

兩人出雙入對。（IG圖片）

浪漫！（IG圖片）

雖然葉凱茵以往多被定型為秘書，但近年演技備受肯定。除了《愛．回家》的Mollie，她在《金宵大廈》中與趙希洛的一場搶子戲，演繹得歇斯底里，讓觀眾看得入木三分！雖然並非一線花旦，但葉凱茵長做長有，今年更接連出演重頭劇《巨塔之后》、《金式森林》及《新聞女王2》。雖然戲份未必很多，但其專業演出絕對是劇集的「最佳綠葉」。事業得意，葉凱茵家庭亦相當美滿，一家三口樂也融融。2020年她安排兒子往新西蘭讀書，鼓舞仔仔追求足球夢，仔仔被讚越大越靚仔撞樣黃宗澤，同時她自己亦再創業搞時裝網店，實行多線發展。

葉凱茵在《金宵大廈》中與趙希洛的一場搶子戲，演繹得歇斯底里，讓觀眾看得入木三分！。（《金宵大廈》截圖）

葉凱茵在劇集《金式森林》飾演「葉美霞醫師」，是她甚少的反派演出。（劇集截圖）

然而幸福背後，葉凱茵與老公也曾共患難，在2015年曾懷第二胎，可惜因患上突發性妊娠毒血症而不幸小產。有指當時葉凱茵險中風，小產亦令她身體出現後遺症，幸好在家人支持下走出陰霾。

葉凱茵不時在IG分享與兒子Orson的合照。（IG圖片）

14歲的Orson留學期間旋風式長大，愈大愈靚仔，更與黃宗澤有幾分相似。（IG圖片）