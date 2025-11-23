不婚女歌手爆18歲兒子戀愛中　曾做幼稚園老師立志攻讀犯罪學博士

現年54歲的歌手湯寶如（湯記）日前到新城廣播接受李有毅（Ben）及兒子李國煒（Benson）主持的《Ben同Benson「Chur」到行》錄音訪問，適逢李有毅11月14日正日生日，李有毅太太與兒子李國煒送上蛋糕慶祝。湯記在訪問中分享了她從成長、入行到為人母的心路歷程，並透露了與「歌神」張學友錄製經典金曲《相思風雨中》的難忘經歷，令她獲益良多。

湯記在節目中透露，自小在九龍城上海街一帶長大，母親是醫生，家教甚嚴，而她兒時夢想並非成為歌手，是希望成為一名教師，入行前曾擔任幼稚園老師長達四年，她表示：「當年係陪同學參加新秀歌唱比賽，冇諗到自己得到獎同入行。」她特別感謝當年唱片公司的形象指導，為她設計了獨特的短髮造型，成功在樂壇開創出自己的風格。

湯寶如於1992年與張學友合唱一曲《相思風雨中》一舉成名，湯記分享了與學友錄音時的難忘點滴；她指當時作為樂壇新人的她非常緊張，而學友則毫無架子，親切地給予指導，湯記表示：「學友真係好好，會教你唔需要太大力，唔使咁驚。」她透露當時兩人分開錄音，在她完成自己的部分後，監製建議她留下來觀摩學友錄音，從中學習，她說：「呢個經歷令我發現自己喺咬字、氣息上有好多瑕疵，例如懶音同口水聲，之後就開始讀報紙改善發音。」

湯寶如曾與梁漢文拍拖，1995年戀上音樂監製譚國政，並選擇放棄事業淡出樂壇，有傳二人有計劃結婚，但卻因第三者介入而分手。2007年湯寶如被爆秘密懷孕，BB爸爸是其賽車手男友陳德民，同年8月誕下兒子，兩人有共識不會結婚，共同撫養兒子。

訪問中，湯記亦大方分享了她與18歲兒子的相處點滴，形容兩人的關係像朋友一樣，相處模式開明且和互相信任；湯記還大爆兒子正在戀愛中，但她採取開放態度，不會過度干預。湯記表示：「同年輕人溝通唔好咁長氣，點到即止就得。」她相信兒子會從行為中學習和成長，也注重培養兒子的人生觀，鼓勵他建立人生目標，並提醒他不要沉迷網絡世界，多參與現實中的社交活動。

此外，好學的湯記目前正在研讀法證課程，更立志未來攻讀犯罪學博士，她表示：「我對抽絲剝繭直至破解嘅成個過程都好有興趣，例如喺處理一個兇案現場時，調查團隊要進行封鎖現場、詢問鄰居、蒐集證據等，大家一齊分析案情、整理證據，我學到好多新知識，識咗好多圈外朋友，眼界大開。」

