移英女星開餐廳不足半年與業主爭執　為4位數拍片數臭公審對方

現年41歲的吳日言在2016年與拍拖多年的圈外男友Barry結婚，婚後育有三名子女，去年更舉家移民英國生活。今年年初吳日言被爆找設計師為新餐廳設計同印刷卻走尾數，雙方更隔空「開戰」，近日又疑因租樓問題，與業主發生爭執，可謂波折重重。

吳日言今年5月在英國倫敦西部雷丁（Reading）開餐廳，並透露簽了18年合約，想不到開業不足半年，吳日言已經與業主出現糾紛，就此她在IG拍片分享內情，並留言寫道：「好多人都想聽故仔，我就幫Mr Trouble開一個節目，講吓佢嘅故仔。多謝收看😆 #我的麻煩業主 #mrtrouble」。

吳日言在片中力數麻煩業主：「我稱呼呢位先生為Mr. Trouble。其實喺2025年五、六月裝修嘅時候，已經收到佢嘅不合理濫收嘅費用。係啲咩呢？突然之間收到佢email啦，佢話我啲裝修工人搞到烏煙瘴氣，好污糟邋遢。我諗如果真係我嘅責任嘅話，我梗係會去清理返啦，睇吓係咪阻塞商場嘅通道呀，又或者真係整到啲地方好污糟邋遢，我逐張相，逐張相打開睇。一打開啲相嘅時候，嘩！又真係好難接受喎。我有嘗試返去搵返嗰幾粒塵，但係就真係搵唔到。而且嗰幾張相喺大​​街影嘅。最尾呢，我就收到佢呢張單。Mr. Trouble！」原來吳日言力數業主的原因，是業主向吳日言收取清潔費114英鎊，約1162.7港元。

