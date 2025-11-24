前TVB型男被捕獲前額髮線後移見禿　網民驚呼：長相越來越羅莽

現年56歲的前無綫型仔小生唐文龍（Michael），演出過《十月初五的月光》、《妙手仁心II》、《棟篤神探》、《人生馬戲團》、《溏心風暴3》等多套經典劇集，靚仔有型，加上健碩的身型，迷倒不少女粉絲，「金勝」一角更成為其代表作。2005年約滿TVB後，唐文龍轉戰內地發展，近年才再度活躍於香港觀眾眼前，先後參與劇集《溏心風暴3》、《解決師》及《一舞傾城》，更與麥長青、黃智賢和李思捷等組成男團「Hey Brother」，被網民大讚年過半百依然有型有款，保養得宜。不過，歲月似乎總是公平的，近日有網民在廣州塔的一間餐廳野生捕獲唐文龍，其髮際線的狀況意外成為焦點，引起網民熱議。

唐文龍由細到大都靚仔。（視頻截圖）

唐文龍曾演出《十月初五的月光》，「金勝」一角成為經典。(劇照)

唐文龍早年轉戰內地發展，拍劇為角色不惜犧牲靚仔樣，試過留長頭髮同鬚根，搞到被指樣子殘爆、不修邊幅似流浪漢。（抖音）

唐文龍近年再度活躍於香港觀眾眼前。（《一舞傾城》劇照）

該名網民在社交平台分享了與唐文龍的合照，並寫道：「沒想到吃個飯還能遇到TVB演員唐文龍」照片可見，唐文龍友善與對方簽名和合照，一件設計簡約的黑色緊身上衣，讓他脹卜卜的胸肌及麒麟臂展露無遺，線條極之明顯，身形狀態絕對不輸蝕給時下的年輕小鮮肉，可見唐文龍對身材管理極之嚴格。

唐文龍聯手萬希泉推出關羽陀飛輪腕表。（葉志明攝）

獲「Hey Brother」幾位兄弟現身支持。（葉志明攝）

唐文龍剛完成一套的戲。（小紅書截圖）

唐文龍近年積極經營社交平台。（小紅書截圖）

然而，網民的焦點除了放在唐文龍的勁爆身材外，亦有人留意其頭髮「突變」。一路以來唐文龍的頭髮均以濃密烏黑見稱，但在這張照片中，明顯可見其前額髮線向後移了不少，且前額位置毛髮頗為稀疏，令然震驚。不少網民慨嘆歲月催人老，留言直指：「老了」、「禿了」、「差點認不出」；甚至有網民覺得他與另一位「肌肉男」羅莽師傅意外撞樣，驚呼：「阿龍長相越來越羅莽」。不過，亦有不少網民粉絲力挺，認為以56歲之齡，能保持這樣的身材與狀態已是非常難得，更反駁指：「他本人是帥的」。

唐文龍在廣州被偶遇。（小紅書圖片）

唐文龍為網民簽名。（小紅書圖片）

非常友善。（小紅書圖片）

來者不拒。（小紅書圖片）

髮線意外成為焦點。（小紅書圖）

羅莽。（資料圖片）

雖然帥氣又有型，但唐文龍的感情狀況一直存疑，最讓人印象深刻是與陳少霞相戀六年，可惜最終分手；而近年最爆是曾傳他與10億千金、前無綫娛樂台主播黃文意譜出父女戀，但他否認；之後又與楊梓菁（前名：楊柳青）傳過緋聞，女方現時已為人母；至早兩年，唐文龍在陳敏之節目上自爆有位圈外女友，並穩定交往中，但唐文龍保持低調，至今未有公開女友的廬山真面目。此外，唐文龍當年也曾陷入同性疑雲，與好友劉永健屢傳「HeHe情」，他坦言連父親都曾致電關心他的性向，亦擔心會阻礙他識新女友。對此，唐文龍堅稱兩人只是兄弟情。至於當年送上藏有一萬元人民幣的奶粉罐，助劉永健解困，他透露其實內含兩萬元人民幣，此舉只是體諒兄弟的難處。果然有義氣。

唐文龍一向有健身習慣。

唐文龍曾傳與前娛樂主播黃文意譜出父女戀。（IG圖片）

唐文龍和楊梓菁（前名：楊柳青）也傳過緋聞。（資料圖片）