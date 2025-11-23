高鈞賢富貴老婆身家暴漲27億　最新回應公司股價波動事件

現年41歲的首屆香港先生冠軍高鈞賢（Matthew）去年12月宣布與比他年輕10歲的內地太太黃梓漫結婚，並且公布雙喜臨門，今年誕下愛女Liona，一家定居深圳。黃梓漫被揭家底雄厚，經營連鎖中醫美容及健康中心，在港擁有四間分店，今年5月高鈞賢太太的美容院開張，高鈞賢亦有到場力撐！有報道指黃梓漫創辦的美妍堂（MCTA）上月更成功在美國上市，股價短短半個月如坐火箭飆高超過六倍。

據知，美妍堂的市值接近四十億元，帶挈持有近七成股權的黃梓漫，帳面身家暴漲至超過二十七億。正當市場沸沸揚揚談論高鈞賢富貴老婆的中醫美容王國之際，美妍堂突然停牌，其後美國證交會高調指其股價涉及人為操縱，指美妍堂疑涉及唱高散貨，並引用《證券交易法》12（K）勒令該公司停牌。

對於太太公司股價波動及身家暴漲至27億，高鈞賢今日（23日）以短訊回覆《香港01》：「佢哋公司上咗NASDAQ（美國納斯達克），股票啲嘢我就唔清楚，佢地公司嚟緊都會有消息公布。」

報道後，黃梓漫今日（23日）繼續在社交平台出Po，在Ig story上載「1打3出街」的影片，見一名男子揹住BB在前方，另有一男一女小童跳跳紮走入室內，但由於鏡頭太遠，未確定男子是否高鈞賢。而高鈞賢昨日則轉載太太的短片，見高鈞賢抱住囡囡飛高高後放落地，全程笑容滿載，好溫聲，黃梓漫留言：「爸爸親子堂😆」，一家心情似乎未受影響。

