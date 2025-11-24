蔡一傑被爆腦瘤手術後暴瘦8公斤　唔驚開腦極豁達：把一切交給天

現年58歲的「草蜢」成員蔡一傑去年10月自爆切除腦部腫瘤，光頭上留有手術後的U型疤痕照片，經超過一年的休養後，蔡一傑已康復許多，今年7月底復出與蔡一智和蘇志威為陳慧琳的紅館演唱會擔任尾場嘉賓，又參與廣州「2025超級草莓音樂節」表演，又唱又跳毫無難度。近日蔡一傑相約好友、資深傳媒人查小欣飯敍，期間蔡一傑透露豁達面對開腦手術，查小欣聽後深感佩服。

蔡一傑自爆剛接手切除腦部腫瘤手術。（IG圖片）

查小欣透露蔡一傑是愛酒之人。（小紅書@查小欣）

查小欣在社交網發文透露，蔡一傑早前主動致電相約她吃晚飯。查小欣指自去年腦手術後，一直相約食飯未能如願，她聽後「立刻調整時間赴約，跟他"撐枱腳"」。老友相聚自然來個大擁抱，愛美食的蔡一傑貼心為查小欣安排一桌美味佳餚，又開香檳暢飲，大魚大肉，胃口大開！

蔡一傑相隔一年再踏舞台演出，狀態大勇。

蔡一傑跑步，身體回復得好好！（小紅書）

蔡一傑積極做健身操FIT體能。（IG：@djremus_choy）

查小欣提到，原來蔡一傑術後暴瘦7、8公斤，「看他胃口不錯，才知道手術後他瘦了七八公斤，正在努力調養。」蔡一傑亦坦言，他不怕要開腦，將一切交給上天，又談到人生無常，「聊起手術經歷，他的豁達令我動容。“得知要開腦時，我一點不怕，把一切交給天。”他輕描淡寫地說，“人生無常，我們可以做的就是堅強接受、勇敢戰勝，每日都要開開心心。"」蔡一傑在休養期間，靠打麻將提振心情，「連康復期間，他也自有快樂秘訣—約好友打麻將。他說："輸贏不重要，最緊要快樂指數飆升。」蔡一傑攬實查小欣影相，兩人相當老友。網民也祝蔡一傑身體健康。

查小欣與蔡一傑手術後相約飯敍。（小紅書）

蔡一傑攬實查小欣影相。（小紅書）

交情極佳！（小紅書）

查小欣透露，蔡一傑進行開腦手術期間毫無畏懼，將一切交給上天，幸而最後順利完成手術。（小紅書）

兩人大魚大肉，胃口極佳！（小紅書）