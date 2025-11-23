袁文傑靠6呎2身高兼靚仔樣吸引張潔蓮　老婆投訴結婚5年未渡蜜月

現年56歲的袁文傑憑處境劇《愛．回家之開心速遞》「潮偉」一角入屋，現實中他是個長情男人，與49歲前TVB兒童節目《閃電傳真機》主持張潔蓮（Jackeline）拍拖9年，於2020年12月正式拉埋天窗。日前袁文傑和Jackeline一起接受鄭丹瑞（旦哥）YouTube節目《健康旦》訪問，被逼供二人的相戀經過。

袁文傑靠「潮偉」一角入屋。（ig@yuen_man_kit）

現實中好長情，袁文傑與張潔蓮拍拖連結婚14年，一直都好恩愛。（ig@yuen_man_kit）

袁文仔同張潔蓮一齊接受鄭丹瑞訪問。（YouTube@健康旦）

張潔蓮直認被擁有189cm身高（6呎2吋）的袁文傑「靚仔樣」吸引，一開始已留下深刻印象。袁文傑透露當時張潔蓮與妹妹張紫櫻（車車）結伴看舞台劇，亦是二人第一次相遇，但一開始沒有太多交談，之後在灣仔酒吧外再次遇上，袁文傑便單獨約張潔蓮見面。袁文傑說：「之後約過出嚟簡單飲嘢傾偈，覺得佢好細心聆聽我講嘅嘢，嗰個階段我養咗隻貓，歲幾患腹膜炎，我好難過，佢好細心聆聽，當時佢仲係幼稚園教師身份。」旦哥再追問怎樣開始，袁文傑和盤托出，續說：「記得一晚，喺荃灣，嗰時有啲意思嘞。行行吓公園，我同佢講有個同事陳欣欣，佢話有朋友見我同Jackeline一齊以為我哋已經拍拖，講返俾佢聽，咁我話不如拍拖啦！」

旦哥逼供二人嘅相戀經過。（YouTube@健康旦）

講起都有啲怕羞。（YouTube@健康旦）

袁文傑直認一向拍拖不會想得太長遠，更不會看重一紙婚書，相反Jackeline好重視儀式感。但眼見Jackeline很細心照顧患病母親，2018年10月袁文傑終於在較倉猝情況下，用最簡單的招數「戒指、跪地、承諾」向Jackeline求婚，但當時袁文傑的媽媽身體情況不樂觀，更在他工作期間不幸離世，最終婚事延遲至兩年後疫情期間才舉行。袁文傑說：「當時連埋化妝、家人只可以20個人，反正我份人都鍾意一切從簡，咁就喺疫情下完成婚事。」

袁文傑嘅媽媽身體情況差，令二人婚事延遲兩年。（ig@yuen_man_kit）

婚禮喺疫情下舉行，簡單而隆重。（ig@yuen_man_kit）

張潔蓮一直希望有一個儀式感較重嘅求婚。（ig@yuen_man_kit）

訪問中，Jackeline亦有撒嬌，指一直渴望有浪漫的求婚儀式，並似有微言指「想多啲去旅行」，透露夫妻至今仍未去渡蜜月，旦哥試圖為袁文傑解釋：「因為太忙。」袁文傑尷尬笑說：「係，但我自己有去英國睇波，哈哈。有時佢同家人去旅行，我想join但join唔到，我應承佢今年年底，補祝晒咁多次俾佢。」

Jackeline姐姐在1995年參選港姐入行，同屆冠軍為楊婉儀。她曾於2008年與拍拖13年的攝影師Patrick Lee結婚，惟婚姻僅維持三年便結束。

袁文傑同張潔蓮婚後未有生小朋友。（YouTube@健康旦）

張潔儀投訴老公仲未有去渡蜜月。（YouTube@健康旦）

袁文傑承諾今年底一次過補返。（YouTube@健康旦）

經常放閃！（ig@yuen_man_kit）

二人都好鍾意小動物。（ig@yuen_man_kit）