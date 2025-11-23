魏浚笙出席聖誕亮燈迫爆商場　最想同屋企人去布拉格感受氣氛

新生代超人氣男歌手兼演員魏浚笙（Jeffrey）日前（21日）於離島一商場出席一年一度的聖誕亮燈儀式，現場人潮洶湧，氣氛熱烈。今年更特別邀請到Jeffrey擔任主禮嘉賓，為繽紛聖誕揭開序幕，吸引大批粉絲及市民到場打卡，擠爆會場，相當墟冚。

魏浚笙與主禮嘉賓進行亮燈儀式。(公關提供)

當璀璨燈飾亮起的一刻，全場歡呼聲不絕。Jeffrey在高達20米的金色玻璃城堡前，驚喜獻唱，首次現場演出全新單曲《一生懸命》及《我的世界地圖》，其後再向全場粉絲大派彩蛋，即席清唱一段聖誕歌，在濃厚的歐陸式聖誕氛圍，與大家提早共度浪漫又熱鬧的聖誕！

魏浚笙與一眾嘉賓大合照。(公關提供)

大讚聖誕氛圍濃厚 分享交換禮物趣事

事後，Jeffrey大讚現場充滿聖誕及異國風情，而且有很多不同市集和燈飾，極力推薦大家一起來享受這個浪漫氣氛，Jeffrey表示：「我好鍾意聖誕節，見到燈飾就會好開心，細個睇電影《Love Actually》就覺得好有聖誕氣氛，好鍾意呢套電影。」

最想到布拉格過聖誕 盼與家人共度難忘時刻

問Jeffrey最希望到那個地方過聖誕？他表示：「最想去布拉格，因為嗰度有好多聖誕市集，如果將來有時間的話，都好想去嗰度過聖誕。（想過二人世界？）如果夾到屋企人都想一齊去，因為係一個好難忘嘅時刻，所以都想同屋企人一齊去。」

魏浚笙。(公關提供)

主演電影《殺手4》將上映 期待觀眾反應

提到主演的電影《殺手4》快將上映，心情是否緊張？Jeffrey表示：「又唔係好緊張，但就好開心同埋好期待大家睇到呢套電影嘅反應，希望大家聖誕節有嘢做或者冇嘢做都好，都可以同屋企人買飛入場支持呢套由我主演嘅電影。」

魏浚笙。(公關提供)

Jeffrey在日本拍攝這套電影亦相當難忘，包括每天要在零下氣溫進行拍攝，他憶述：「大家以為我哋喺日本拍攝好開心，每日可以行街食嘢，但係我哋每日都要喺零下氣溫拍攝十幾個鐘頭，去程同回程都要四個鐘；本身都唔怕凍，但都唔可以逞強，如果生病就會影響成個拍攝進度，大家都係咁食維他命C保持身體健康，係一個幾難忘嘅回憶。」