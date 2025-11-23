鄧兆尊爆曾被近百個女星投懷送抱冇被誘惑：睇過佢哋落妝

鄧兆尊今日（23/11）出席黃澤鋒二女「小貴妃」的百日宴。鄧兆尊接受訪問時，表示帶了現金祝賀。記者問起，幾時到他生小朋友時，他斬釘截鐵道：「我唔會㗎啦！我夠㗎啦！（夠乜嘢？）夠忙。（你有幾個⋯⋯）幾個災難！」



鄧兆尊爆曾被近百個女星投懷送抱。（葉志明 攝）

記者笑言，生小朋友後，鄧兆尊就會有私人時間，但他就回答：「我而家都有。」他也表示有姨甥仔女。記者又問他會不會羨慕，他回答：「一啲羨慕都冇，戥佢哋悲哀。嗰個操心，唔係我負擔得到。我都話，養個小朋友唔難，教真係好難。」

黃澤鋒與太太陳麗麗，與兩名女兒。（葉志明 攝）

黃澤鋒女兒「小貴妃」。（葉志明 攝）

早前鄧兆尊在YouTube頻道中談及「遲到女星」的話題，鄧兆尊：「本身我好運啲，遇過嘅都唔係太麻煩。」之後又提到女星投懷送抱的話題，鄧兆尊大爆，粗略估算有過百女星向他投懷送抱。「唔可以話每次，咁多年計埋都近百。（知己會唔會去探班）哦，你冇聽過『高踭鞋事件』咩？廠出面聽到聲就代表有啲嘢行緊過嚟啦，即係大白鯊到，啲人會散開。」

鄧兆尊表示，唔敢生小朋友。（葉志明 攝）

有沒有試過抵受不住誘惑？他回答：「冇冇冇，真係冇。因為睇過佢哋落妝。」他又提起，曾見過不少落妝後的女星後嚇一跳。「我試過有一個成日同我拍，朝頭早返5，6點，佢突然間坐我隔籬，我認唔到。（大家都識？）你一定識啦，成日同我哋拍戲。呢個，都係一個幾好戲嘅人，而家喺內地發展緊，好易搵，姓郭嘅，好好朋友。（望上天嗰啲？）你哋真係叻。」他續指，並不是指這位女星投懷送抱。