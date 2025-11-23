東張西望｜苦主被「星級髮型師」騙買包　竟然關「東張女神」事？

TVB節目《東張西望》一向都會報道不少的騙案，今日（23日）一集的騙案是一名苦主張太「報東張」，她網上購買名牌包包被騙，但竟然又關「東張女神」事？

張太家中收藏了不少名牌手袋，但秉承「靚袋唔嫌多」這個點，張太看中一個名牌限量版手袋，但是以她買手袋的豐富經驗，還是被騙。一位於網上自稱是星級髮型師，更是名店的VIP，但原來這一切都是這個騙子用方法塑造出來的人設，目的就是為了引苦主入局。這位賣家Med看準張太的心理，於二手買賣平台稱她看中價值48,000元的限量版名牌手袋，即使專門店都沒有發售，但他卻有貨。

「包包騙徒」Med假裝自己有限量版手袋，再魚目混珠賣出A貨手袋來圖利，完全是「貍貓換太子」。Med約張太於中環一商場的貴賓房交收，所以不疑有詐，其後，張太想手袋更保值，於是拿去專門店為其做鑑定，結果才發現自己被騙，買了一個A貨回來。張太向Med興師問罪，Med當然不會承認，還把責任推卸掉，說是有人把手袋「調包」，自己完全不知情。Med得手後，當然是消失得無影無蹤，張太再找他時已經連絡不上。

Med的黑歷史越揭越多，除了被揭有前科外，更有多重身份，他自稱是星級髮型師，而不少「東張女神」亦曾找他所稱的髮廊剪頭髮，「東張女神」王汛文、鄧凱文、陳懿德、俞可程都是常客之一。髮廊負責人表示：「我哋冇一個髮型師叫阿Med，其實你上返官網睇都睇到我哋有咩髮型師，我哋分店就一定冇！」而「東張女神」俞可程在拍攝當日亦在該髮廊，她表示：「成日都過去搵佢哋啲髮型師傾計，但都好似冇見過呢個髮型師。」王汛文則表示：「我係真係有去過呢個髮型屋剪頭髮，但我唔識呢個人喎。」而鄧凱文亦同樣表示：「我識好多呢間髮型屋嘅髮型師，但係我從來都冇見過呢個人。」

