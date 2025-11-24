TVB萬千星輝頒獎典禮2025完整提名名單 ｜炎明熹有份吳業坤大機會

TVB《萬千星輝頒獎典禮 2025》今日公布首輪提名名單，其中有3人分別被提名6次，包括：吳業坤（最佳男配角 (2 次) 、飛躍進步男藝員 (1 次) 、最佳電視歌曲 (3 首) 、黃庭鋒（最佳男主角 (1 次)、最佳男配角 (3 次)、飛躍進步男藝員 (1 次)、最佳男主持 (1 次)）與張馳豪（飛躍進步男藝員 (1 次)、最佳電視歌曲 (4 首) 、最佳綜藝節目 (1 次)）。

1. 最佳劇集 提名名單

1. 愛回家之開心速遞

2. 奔跑吧勇敢的女人們

3. 富貴千團

4. 痞子無間道

5. 奪命提示

6. 虛擬情人

7. 刑偵 12

8. 執法者們

9. 麻雀樂團

10. 俠醫

11. 巨塔之后

12. 金式森林

13. 新聞女王 2

2. 最佳男主角 提名名單

奔跑吧勇敢的女人們：蕭正楠

富貴千團：黃庭鋒，姚宏遠

痞子無間道：周嘉洛，朱敏瀚

奪命提示：陳山聰，張振朗

虛擬情人：朱敏瀚

刑偵 12：林保怡，張振朗

執法者們：黃宗澤，馬國明，陳豪

麻雀樂團：譚俊彥

俠醫：陳豪

巨塔之后：陳展鵬

金式森林：羅子溢，郭晉安

新聞女王 2：黃宗澤，譚俊彥

3. 最佳女主角 提名名單

愛回家之開心速遞：滕麗名

奔跑吧勇敢的女人們：吳若希

富貴千團：湯洛雯

痞子無間道：陳瀅

奪命提示：劉佩玥

虛擬情人：王敏奕

刑偵 12：傅嘉莉，陳法蓉

執法者們：蔡潔，陳瀅，宣萱

麻雀樂團：李佳芯

俠醫：張曦雯

巨塔之后：陳煒，劉佩玥，宣萱

金式森林：陳曉華

新聞女王 2：佘詩曼，李施嬅

4. 最佳男配角 提名名單

愛回家之開心速遞：歐瑞偉

奔跑吧勇敢的女人們：朱敏瀚，鄧智堅

富貴千團：蔣志光，黃子雄

痞子無間道：黃子恆

奪命提示：丁子朗，林子善

虛擬情人：黃子恆，吳業坤，曹永廉

刑偵 12：張松枝，高鈞賢，吳業坤，曹永廉

執法者們：羅子溢，梁烈唯，丁子朗，吳啟華，林嘉華

麻雀樂團：姜大衛，黃庭鋒

俠醫：丁子朗，鄭子誠，馬貫東

巨塔之后：張頴康，林景程，湯鎮業，吳岱融，黃庭鋒

金式森林：何廣沛，徐榮，羅天宇

新聞女王 2：馬國明，吳業坤，高鈞賢，鄧智堅，何廣沛

5. 最佳女配角 提名名單

愛回家之開心速遞：莊思明

奔跑吧勇敢的女人們：賴慰玲

富貴千團：傅嘉莉，張寶兒

痞子無間道：JW 王灝兒，麥美恩

奪命提示：劉穎鏇，郭柏妍

虛擬情人：譚嘉儀

刑偵 12：陳若思，戴祖儀，陳自瑤

執法者們：劉佩玥，劉穎鏇

麻雀樂團：胡敏芝，郭柏妍

俠醫：劉佩玥，譚凱琪

巨塔之后：吳若希，蔣家旻，陳楨怡，康華，謝雪心

金式森林：何依婷，郭柏妍，龔慈恩

新聞女王 2：高海寧，王敏奕，陳曉華，蔣祖曼，龔慈恩

6. 最佳綜藝節目 提名名單

1. J Music

2. 大師兄感謝祭

3. 中年好聲音 3

4. 直播靈接觸

5. 不可能任務

6. 萬千星輝頒獎典禮 2024

7. 友乜唔講得

8. 今晚乜都拗

9. 奇情谷

10. 一日打工限定

11. 女神配對計劃

12. 大師兄 Welcome Summer 大激戰

13. 今晚有歌廳

14. 聲秀

15. 2025 香港小姐競選決賽

16. 在我心中，你是獨一無二

17. 剪裁魔法師 2

18. 英雄召集：超級電競大派對

19. 家傳之「保」

20. 攻你上大學

21. 萬千星輝賀台慶

22. 中年好聲音 4

23. 芷珊再約王嘉爾

7. 最佳資訊及專題節目 提名名單

1. 東張西望

2. 警聲百二秒

3. 美食新聞報道

4. 在家宴客 50 道菜

5. 親民的品味

6. 2025 風生水起

7. 關東．路駅十三

8. 江湖見

9. 鮮美湛江美景遊

10. 飲茶

11. 瞬間直擊半小時

12. 香港系列之原味道

13. 養生之旅

14. 日本最美村落

15. 南美潮什麼

16. 旅行最緊要近

17. 人生美食地圖 - 東京篇

18. 寵你一世

19. Grand 住去利物浦

20. 食好 D

21. 玩轉澳門加倍 Fun

22. 真相猜．情．尋

23. 玩轉粵東粵北懶人包

24. 解風東京 2

25. 健康新聞報道

26. 好嘢港多啲

27. 盲盒鐵路遊

28. 獨嘉瞓過界指南

29. 香港美食匠人

30. 滴水不漏拯救隊

31. 空運世一

32. 老友記

33. 第十五屆全國運動會

34. 無窮之路 V - 智行無疆

35. 帶阿姐看世界

8. 最佳男主持 提名名單

1. 安德尊：流行都市

2. 區永權：東張西望，瞬間直擊半小時，健康新聞報道，萬千星輝賀台慶

3. 陳山聰：人生美食地圖-東京篇

4. 鄭衍峰：盲盒鐵路遊，第十五屆全國運動會，歡樂滿東華 2025，中年好聲音 4

5. C 君：旅行最緊要近

6. 錢嘉樂：大師兄感謝祭，大師兄 Welcome Summer 大激戰，2025 香港小姐競選決賽，滴水不漏拯救隊

7. 周嘉洛：Grand 住去利物浦，帶阿姐看世界

8. 周國豐：今晚有歌廳

9. 周奕瑋：新春保良迎金蛇，一齊企硬,唔 Take 嘢，周遊東涌

10. 蔡景行：美食新聞報道，獨嘉瞓過界指南

11. 鍾志光：第十五屆全國運動會

12. 許文軒：娛樂新聞報道，勁歌金榜，中年好聲音 3，善心滿載仁愛堂，不可能任務，2025 新春國際匯演之夜

13. 孔德賢：金鱗昇輝歡樂春節花車匯演，玩轉澳門加倍 Fun

14. 洪永城：瞬間直擊半小時，空運世一

15. 黎耀祥：江湖見

16. 林正峰：大師兄感謝祭，鮮美湛江美景遊，萬眾同心公益金，大師兄 Welcome Summer 大激戰

17. 林溥來 Patrick Sir：東張西望，慈善星輝仁濟夜

18. 林盛斌 Bob：乙巳年吉星高照年初一，女神配對計劃，攻你上大學，萬千星輝賀台慶

19. 羅家英：飲茶，帶阿姐看世界

20. 火火：奇情谷

21. 李家鼎：在家宴客 50 道菜，鮮美湛江美景遊

22. 森美：今晚乜都拗，星光熠熠耀保良，明愛暖萬心，剪裁魔法師 2

23. 梁思浩：直播靈接觸

24. 陸浩明：福佑香江同心邁向 2025，新春保良迎金蛇，食好 D，玩轉澳門加倍 Fun

25. 陸永：旅行最緊要近

26. 麥長青：江湖見

27. 冼靖峰：J Music，香港系列之原味道，玩轉粵東粵北懶人包

28. 曾展望：奇情谷，2025 香港小姐競選決賽，英雄召集：超級電競大派對，善心滿載仁愛堂

29. 曾錦燊：東張西望，滴水不漏拯救隊

30. 王鎮泉：娛樂新聞報道

31. 黃劍文：香港系列之原味道，今晚有歌廳

32. 黃庭鋒：Grand 住去利物浦

33. 黃耀英：東張西望，直播靈接觸

34. 楊尚友 Christian Yang：親民的品味，老友記

35. 阮浩棕：人生美食地圖-東京篇，萬千星輝賀台慶，帶阿姐看世界，大師兄感謝祭，友乜唔講得

36. 阮兆祥：大師兄 Welcome Summer 大激戰，2025 香港小姐競選決賽

9. 最佳女主持 提名名單

1. 陳貝兒：慈善星輝仁濟夜，博愛歡樂傳萬家，萬千星輝賀台慶，無窮之路 V - 智行無疆

2. 陳庭欣：東張西望，慈善星輝仁濟夜，喜迎金蛇慶豐年，歡樂滿東華 2025

3. 陳懿德：萬千星輝頒獎典禮 2024，寵你一世，聲秀，盲盒鐵路遊

4. 車婉婉：中年好聲音 3，中年好聲音 4

5. 支馨儀：乙巳年吉星高照年初一，好聲音夏日音樂會，今晚有歌廳

6. 蔣家旻：日本最美村落

7. 莊子璇：2025 風生水起，香港系列之原味道，食好 D，歡樂滿東華 2025

8. 朱凱婷：東張西望，國慶 76 周年煙花大匯演，善心滿載仁愛堂，萬千星輝賀台慶

9. 肥媽：在家宴客 50 道菜

10. 馮盈盈：喜迎金蛇慶豐年，飲茶，食好 D，剪裁魔法師 2

11. 謝茜嘉：獨嘉瞓過界指南

12. 何沛珈：東張西望，健康新聞報道，玩轉粵東粵北懶人包，第十五屆全國運動會

13. 何泳芍：J Sport，傾家．人宅，第十五屆全國運動會

14. 高海寧：Grand 住去利物浦

15. 龔嘉欣：在家宴客 50 道菜，萬千星輝賀台慶

16. 關楓馨：飲茶，萬眾同心公益金，玩轉粵東粵北懶人包，歡樂滿東華 2025

17. 林秀怡：大師兄感謝祭，大師兄 Welcome Summer 大激戰，盲盒鐵路遊，滴水不漏拯救隊

18. 梁敏巧：東張西望，慈善星輝仁濟夜

19. 梁芷珮：德國潮什麼，南美潮什麼，新西蘭潮什麼

20. 李旻芳：東張西望，慈善星輝仁濟夜，滴水不漏拯救隊

21. 廖慧儀：日本最美村落，傾家，人宅

22. 黎芷珊：星光熠熠耀保良，歡樂滿東華 2025香港美食匠人，芷珊再約王嘉爾

23. 麥美恩：大師兄感謝祭，大師兄 Welcome Summer 大激戰，2025 香港小姐競選決賽，善心滿載仁愛堂24. 宋宛穎：澳門戶外表演區預熱音樂會，福佑香江同心邁向 2025，食好 D

25. 吳幸美：東張西望，慈善星輝仁濟夜，健康新聞報道

26. 吳若希：奇情谷

27. 潘靜文：J Music，香港系列之原味道

28. 潘盈慧：娛樂新聞報道，啟德體育園開幕典禮2025

29. 薛家燕：風生水起，玩轉粵東粵北懶人包

30. 杜如風：解風東京 2

31. 戴祖儀：寵你一世，玩轉澳門加倍 Fun，英雄召集：超級電競大派對

32. 汪明荃：明愛暖萬心，萬千星輝賀台慶，帶阿姐看世界，歡樂滿東華 2025

33. 黃嘉雯：美食新聞報道，博愛歡樂傳萬家

34. 王嘉慧：東張西望，健康新聞報道，盲盒鐵路遊

35. 王汛文：東張西望，周六聊 Teen 谷，香港系列之原味道

36. 胡美貽：2025 風生水起，瞬間直擊半小時，傾家．入宅

37. 游嘉欣：養生之旅，寵你一世，玩轉澳門加倍 Fun

38. 葉蒨文：2025 香港小姐競選決賽，英雄召集：超級電競大派對，善心滿載仁愛堂

10. 飛躍進步男藝員 提名名單

1. 陳浚霆：愛．回家之開心速遞，金式森林

2. 鄭衍峰：執法者們，盲盒鐵路遊，第十五屆全國運動會，中年好聲音 4

3. 張馳豪：不可能任務，一日打工限定，萬千星輝賀台慶

4. 蔡景行：美食新聞報道，獨嘉瞓過界指南

5. 馮皓揚：俠醫，巨塔之后，獨嘉瞓過界指南

6. 何晉樂 Rock：愛．回家之開心速遞，J Music

7. 許俊豪：奪命提示，刑偵 12，巨塔之后，剪裁魔法師 2

8. 許文軒：娛樂新聞報道，勁歌金榜，中年好聲音 3，善心滿載仁愛堂

9. 孔德賢：不可能任務，2025 新春國際匯演之夜，一日打工限定，玩轉澳門加倍 Fun

10. 林智樂：J Music，聲生不息,大灣區季

11. 林正峰：大師兄感謝祭，鮮美湛江美景遊，萬眾同心公益金，大師兄 Welcome Summer 大激戰

12. 林俊其：刑偵 12，新聞女王，女神配對計劃，英雄召集：超級電競大派對

13. 李爾晨：執法者們，巨塔之后，戀上西沙

14. 吳業坤：刑偵 12，新聞女王 2

15. 冼靖峰：J Music，香港系列之原味道，玩轉粵東粵北懶人包

16. 施焯日：執法者們，巨塔之后，金式森林，美食新聞報道

17. 涂毓麟：執法者們，新聞女王 2

18. 曾展望：今晚乜都拗，奇情谷，女神配對計劃，2025 香港小姐競選決賽

19. 黃劍文：香港系列之原味道，今晚有歌廳

20. 黃庭鋒：富貴千團，麻雀樂團，巨塔之后，Grand 住去利物浦

21. 丘梓謙：愛．回家之開心速遞，刑偵 12

22. 葉泓聲：奪命提示，巨塔之后

23. 姚宏遠：富貴千團，奪命提示，刑偵 12，巨塔之后

11. 飛躍進步女藝員 提名名單

1. 陳楨怡：巨塔之后，新聞女王 2

2. 陳星妤：執法者們，金式森林

3. 陳懿德：萬千星輝頒獎典禮 2024，寵你一世，聲秀，盲盒鐵路遊

4. 陳若思：刑偵 12，執法者們，傾家,入宅

5. 趙璧渝：巨塔之后

6. 莊子璇：金式森林，2025 風生水起，香港系列之原味道，剪裁魔法師 2

7. 何沛珈：東張西望，戀上西沙，健康新聞報道，第十五屆全國運動會

8. 何泳芍：痞子無間道，執法者們，傾家．入宅，第十五屆全國運動會

9. 古佩玲：愛．回家之開心速遞

10. 谷婭激：新聞女王，中年好聲音 4

11. 關楓馨：巨塔之后，飲茶，歡樂滿東華 2025，玩轉粵東粵北懶人包

12. 關嘉敏：奔跑吧勇敢的女人們，麻雀樂團，女神配對計劃

13. 林熹瞳：刑偵 12

14. 林秀怡：大師兄感謝祭，大師兄 Welcome Summer 大激戰，盲盒鐵路遊，滴水不漏拯救隊

15. 羅毓儀：愛．回家之開心速遞，女神配對計劃

16. 李芷晴：愛．回家之開心速遞，痞子無間道，女神配對計劃

17. 李旻芳：東張西望，慈善星輝仁濟夜，滴水不漏拯救隊

18. 梁凱晴：奪命提示，明愛暖萬心，剪裁魔法師 2，兩文三語通天下

19. 梁敏巧：金式森林，東張西望，慈善星輝仁濟夜，女神配對計劃

20. 廖慧儀：奪命提示，俠醫，美食新聞報道，日本最美村落

21. 樂珈嘉：巨塔之后

22. 倪嘉雯：虛擬情人，美食新聞報道，新聞女王 2

23. 鄧美欣：痞子無間道，刑偵 12，巨塔之后，新聞女王 2

24. 戴祖儀：刑偵 12，一日打工限定，寵你一世，英雄召集：超級電競大派對

25. 黃嘉雯：刑偵 12，美食新聞報道，博愛歡樂傳萬家

26. 王嘉慧：巨塔之后，東張西望，健康新聞報道，盲盒鐵路遊

27. 游嘉欣：俠醫，養生之旅，寵你一世，玩轉澳門加倍 Fun

28. 葉蒨文：愛．回家之開心速遞，女神配對計劃，2025 香港小姐競選決賽，英雄召集：超級電競大派對

29. 姚焯菲：愛．回家之開心速遞

12. 最佳電視歌曲 提名名單

1. 奔跑吧勇敢的女人們：再度能感動嗎：蕭正楠，吳若希

2. 奔跑吧勇敢的女人們：終於走到現在：林智樂

3. 奔跑吧勇敢的女人們：好好過不好過：谷婭激

4. 麻辣商驕：日夜顛倒的主角：戴祖儀

5. 富貴千團：都市傳說：文凱婷

6. 富貴千團：Que Sera Sera：譚嘉儀

7. 痞子無間道：明日見：JW 王灝兒

8. 大奉打更人：劇本殺：張馳豪

9. 奪命提示：前行吧：何晉樂 Rock

10. 奪命提示：一切豁開：吳業坤

11. 奪命提示：仍然很想相信你：連詩雅

12. 慶餘年 2：穿越者：譚輝智

13. 虛擬情人：熟悉的你：譚嘉儀

14. 虛擬情人：Castle in the Air：王敏奕

15. 刑偵 12：我和我們：林保怡，張振朗，吳業坤，黎澤恩，吳若希，戴祖儀，梁宸語，何吉賽爾

16. 刑偵 12：幻語：呂喬恩

17. 清明上河圖密碼：有天做證：羅啟豪

18. 執法者們：不想將你放下：Supper Moment

19. 中年好翻身：Money：周吉佩

20. 中年好翻身：吐氣：黃博

21. 麻雀樂團：轉角：黃洛妍

22. 麻雀樂團：有效日期：黃洛妍

23. 藏海傳：日光之下：張與辰

24. 藏海傳：藏海：張與辰

25. 俠醫：最好的信念：古巨基

26. 俠醫：有你出現：黃博

27. 俠醫：有你出現合唱版：黃博，趙浚承

28. 華山論劍：爭鋒：李金凱

29. 巨塔之后：序章結局：詹天文

30. 巨塔之后：Deep in My Heart：黃洛妍

31. 巨塔之后：What you've left behind：呂喬恩

32. 金式森林：金式森林：張馳豪

33. 金式森林：還剩一件未做的事：吳業坤

34. 新聞女王 2：Crystal Clear：呂喬恩

35. 新聞女王 2：Seeds of truth：詹天文

36. 去有風的地方：不如出走：陳芷盈

37. Hands Up：Hands Up：姚煒菲，鍾柔美，詹天文

38. 中年好聲音 3：發亮：《中年好聲音 3》20 強參賽者

39. 戀上西沙：最動人一次：炎明熹

40. 香港系列之原味道：窩心的味道：冼靖峰，黃劍文，王汛文，莊子璇，潘靜文

41. 香港系列之原味道：原味道：黃劍文

42. 養生之旅：酒香：龍婷

43. 女神配對計劃：女神戀愛惱：戴祖儀

44. 在我心中，你是獨一無二：秘密的季節：曾子悠

45. 在我心中，你是獨一無二：在我心中，你是獨一無二：何灝瀧

46. A.L. 靈接觸：過客：曾子悠

47. 被出軌的人：偷偷的愛：蘇莉