羅泳嫻出席黃澤鋒二女百日宴　因一句說話遭網民圍插：積下口德啦

現年58歲的黃澤鋒與同齡太太陳麗麗，無懼超高齡風險，今年8月順利誕下二女「小貴妃」黃熙喬。兩夫婦昨晚（23日）於尖沙咀酒樓為愛女舉行百日宴，廣邀修哥胡楓、馮素波、楊明、劉錫賢、余慕蓮、鄧兆尊及師父冼灝英等圈中好友出席。豈料賓客之一、塔羅牌占卜師羅泳嫻在社交平台分享合照時，因一句說話引爆網民怒火，紛紛留言圍插，直斥她：「心地唔好」。

羅詠嫻昨晚亦是座上客，她在社交平台開心分享與黃澤鋒一家三口的合照，相中黃澤鋒抱著「小貴妃」，太太陳麗麗一臉幸福。然而，羅泳嫻在帖文中寫道：「幾時生第三個」，並附上一個大笑Emoji。

這句看似平常朋友間的祝賀説話，卻引來網民極大反應，不少網民認為，陳麗麗冒著極大生命危險，經歷小產及透過人工受孕才誕下二女，羅詠嫻作為朋友，不但沒有體恤對方身體狀況，反而公開「催生」第三胎，極不恰當。紛紛留言圍插：「呢句說話真心唔好笑，知唔知人地幾努力先有第二個，同計劃晒，講埋啲冇腦野既，會令人討厭呀，你自己言行尊重d 啦」、「積下口德啦」、「心地唔好」、「妳眼紅可以自己生10個」；也有人表示：「講又咁講。『幾時生第三個』其實係祝福。好多時去人地滿月，百日都係咁講。只係而家崩口人忌崩口碗。講嗰個係mean。但可以過幾個月人哋又話有咗第三個，全世界都知佢哋搵命搏啦。」

不過黃澤鋒與太太陳麗麗在接受訪問時，被問到日後是否要更加努力搵奶粉錢？黃澤鋒笑指：「講真，我再生多個都唔驚，我講經濟，咁最緊要老婆身體冇問題先得」，至於黃太是否打算封肚？她坦言確有這打算，現在聽老公說多生一個都有點害怕，「睇情況啦，我鍾意小朋友，生第二個就明白點解啲人話繼續生，好開心㗎，真係有咁嘅感覺。」陳麗麗更透露雖然今次生B辛苦，但身體狀況不錯，「我都仲OK，去婦科check，啲姑娘話子宮仲好靚，可以再嚟。」她又指老公試過去問大女是否希望媽媽生多個細佬，女兒即表示好，不過她指要先湊好細女，其他暫不去想。看來羅泳嫻的「催生」言論，或許是因為知道主人家心意，才引起是次「美麗的誤會」。

現年46歲的羅泳嫻加入TVB多年拍過多部劇集，2002年，她因拍劇集《黑夜彩虹》而跟吳啟華結緣，二人拍拖僅一年多，吳啟華在北京被拍到跟一名女子十指緊扣，帶其回到下榻酒店，並遭酒店保安拒諸門外。當年羅泳嫻得知後仍出面力撐吳啟華，事件發生一個月後，二人最終分手收場，羅泳嫻當時解釋因性格不合及溝通出現問題。直至多年之後，她才大爆男方曾直言與自己拍拖是「益咗你」。

2011年，羅泳嫻與拍拖多年的德國男友Daniel結婚，可惜婚姻只維持了六年，兩人於2017年離婚。直至2019年，羅泳嫻為了生計轉行做地產經紀，逐漸淡出幕前，並遇上同事現任，更為對方誕下可愛兒子「村B仔」。羅泳嫻生B後，本身亦為塔羅牌占卜師的她，又在一次偶然機會下，參加節目《通靈之王》並得到冠軍，最近更現身TVB多個節目，再度活躍於幕前。