新聞女王2｜李施嬅頂尖學府畢業　其他21位女星學歷同樣亮眼

無綫（TVB）與優酷聯合出品的劇集《新聞女王2》進入中段，佘詩曼（飾 文慧心Man姐）與黃宗澤（飾 古肇華）和李施嬅（飾 張家妍）暗自較勁愈來愈激烈，背後更受到網媒陳曉華（飾 唐芷瑤）狙擊，劇情高潮迭起，引起觀眾追看熱潮。



現實之中，新聞主播的學歷幾乎位位都是新聞、傳播學系畢業，亦有部分是修讀中國語言及文學系的。那麼《新聞女王2》中的女星們的學歷，又有多接近現實中的新聞主播？

佘詩曼。(《新聞女王2》截圖)

1. 佘詩曼

1998年簽約TVB後曾為公司六大花旦之一，亦是被內地觀眾譽為是TVB全盛時期最後一位「一姐」，也有港劇女王之稱。早年憑《延禧攻略》再於內地爆紅，近年憑《新聞女王》也成為兩地的高人氣女星。在香港中六畢業後，佘詩曼就遠赴瑞士修讀酒店管理學系，畢業後回流參選港姐競選，因而入行。

李施嬅。(《新聞女王2》截圖)

2. 李施嬅

2003年參選香港小姐獲得「最上鏡小姐」及「才藝小姐」而出道，近年活躍於內地影視圈，也被稱為TVB末代花旦之一。李施嬅憑《金宵大廈》等劇再於內地爆紅，近年亦出演《燦爛的風和海》，風評相當不錯。在多倫多長大的她，畢業於世界知名的頂尖學府之一的多倫多大學商學院主修會計。

高海寧。(《新聞女王2》截圖)

3. 高海寧

2008年參選香港小姐而入行，曾參演《不懂撒嬌的女人》、《金宵大廈》、《殺手》、《反黑路人甲》等劇，也被稱為TVB當家花旦之一，憑內地劇集《三十而已》而爆紅。高海寧在南京出生，13歲移民香港，畢業於香港理工大學商業管理系，後參選港姐入行。

李施嬅。(《新聞女王2》截圖)

4. 王敏奕

中學時期開始當兼職模特兒，2008年參與香港電台節目而入行。2011年王敏奕參演電影《DIVA華麗之後》及《超級經理人》等電影，翌年，她暫停香港城市大學專上學院法語課程，選擇前往紐約修讀電影及戲劇課程。

夏文汐。（《新聞女王2》劇照）

5. 夏文汐

1982年以《烈火青春》走紅，憑該片入圍香港電影金像獎最佳新演員，被稱為香港第一代霸氣烈女。夏文汐憑《唐朝豪放女》等片獲關注，早年主要拍電影，後轉戰電視劇。在香港出生的她，當年年僅17歲就投身社會工作，輾轉間任職過餐廳招待員、洋行文員、保險公司營業主任、時裝批發生意等。

陳曉華。（《新聞女王2》截圖）

6. 陳曉華

2018年香港小姐競選及2019年國際中華小姐競選「雙料冠軍」而入行。在《萬千星輝頒獎典禮2024》獲頒飛躍進步女藝員，亦是近年備受力捧的藝人之一。早年參選時憑空中絲帶舞表演獲關注。陳曉華畢業於香港中文大學醫學院那打素護理學院，持有香港註冊護士證，後參選港姐入行。

龔慈恩飾演「方太」，氣場超強！（《新聞女王2》截圖）

7. 龔慈恩

1984年參加無綫第一期藝員訓練班出道，曾為亞洲電視及TVB藝員，有「公仔、觀音」等暱稱。憑《雪山飛狐》等劇獲關注，近年憑《金式森林》等劇再獲人氣，於《新聞女王》系列中飾演「方太」一角，戲份不算十分多，但氣場搭救，存在感滿分！雖說龔慈恩中六畢業後就投身社會，但後來她修讀秘書課程後，亦曾任職資深大律師胡漢清律師樓的秘書。

蔣祖曼。（《新聞女王2》截圖）

8. 蔣祖曼

參與多部香港獨立電影，被稱為「獨立電影女皇」及「最強繼母」。入行第一套主演就是同性戀電影《蝴蝶》，其後憑《酒徒》等片獲關注。蔣祖曼2022年加入TVB，畢業於香港演藝學院戲劇系。

倪嘉雯（《新聞女王2》截圖）

9. 倪嘉雯

曾為網紅及節目主持，2020年加入TVB，後因主持兒童節目《Think Big天地》獲得關注，近年參演過《換命真相》、《雙生陌生人》及《十八年後的終極告白2.0》等劇，人氣頗高。倪嘉雯2013年升讀香港中文大學聯合書院，主修生物學理學士課程。畢業後曾加入Facebook專頁創意團體「冬OT」。

郭柏妍。（《新聞女王2》截圖）

10. 郭柏妍

2020年香港小姐競選季軍而出道，曾出演《青春不要臉》、《雙生陌生人》、《白色強人II》。近年佳作亦有《下流上車族》，《金式森林》等劇。郭柏妍畢業於香港高等教育科技學院食品安全學科及香港大學食物安全管理系碩士，入行前曾於國泰航膳部擔任品質監控的工作，後參選港姐入行。

谷婭溦為新加入角色。（《新聞女王2》截圖）

11. 谷婭溦

2009年在中國內地出道，2015年加入TVB星夢娛樂，為無限傳奇娛樂文化旗下歌手兼TVB經理人合約藝員，也被稱為TVB歌后之一，憑《新聞女王2》等劇集歌曲獲關注。谷婭溦畢業於武漢音樂學院美聲歌劇專業及美國波士頓音樂學院，後移居香港。

曾文心飾演「狼狗」。（《新聞女王2》截圖）

12. 曾文心

2021年加入TVB，雖然多飾演配角甚至是閒角，但原來她曾修讀演技相關課程，曾於北京中央戲劇學院進修，亦曾於北京國家大劇院演出。

鄧美欣。（ig圖片）

13. 鄧美欣

2018年香港小姐競選入圍12強，同年入讀TVB藝員訓練班，香港理工大學酒店及旅遊系學士。

羅雪妍。（ig圖片）

14. 羅雪妍

參選2020年港姐競選而入行。值得一提的是，羅雪妍在中學文憑試裡考獲20分高分，但為圓電影導演夢想而放棄升讀大學，改修香港浸會大學電影學院兩年制創意電影製作高級文憑（主修導演）課程。

陳楨怡。（《新聞女王2》截圖）

15. 陳楨怡

中學時前往英國修讀高中課程，其後入讀倫敦大學學院巴特利特建築環境學院，並於2019年完成學士課程畢業回港。陳楨怡2020年參加該年度的《香港小姐競選》，並於入選後辭任實習室內設計師的工作，其後奪得該屆港姐亞軍。除了《新聞女王》系列，早前她也參演過《狀王之王》、《巨塔之后》、《巾幗梟雄之懸崖》等劇。

《新聞女王2》中關寶慧飾演的芬姐情緒激動。（劇照）

16. 關寶慧

曾入讀香港演藝學院戲劇系，畢業後入行由低做起，飾演過不少配角，閒角，客串角色，其後在《大頭綠衣鬥殭屍》中飾演第三女主角厲鬼屠天麗，陸續出演過《小李飛刀》、《碧血劍》、《新上海灘》、《迷離檔案》等劇。關寶慧早年憑舞台劇《她媽的葬禮》，獲得第28屆香港舞台劇獎的最佳女主角（喜劇/鬧劇），近年在舞台劇《我們的青春日誌》中飾演嚴校長，因而受到年青一代認識。

鄧凱文客串單元角色。(《新聞女王2》截圖)

17. 鄧凱文

畢業於英國諾定咸大學畢業就讀傳理系，參選2023年港姐競選入行，後加入《東張西望》成為主持。於《新聞女王2》單元故事中客串。

顏仟汶演技真係超強。（《新聞女王2》截圖）

18. 郭珮文

擁有「TVB最強Body」之稱，畢業於紐約大學。後參選2023年港姐而入行，郭珮文近年曾出演《法證先鋒VI：倖存者的救贖》飾演胡嘉嘉，為黃宗澤劇中的下屬。

顏仟汶演技真係超強。（《新聞女王2》截圖）

19. 顏仟汶

1989年在第十五期TVB藝員訓練班畢業，直至1996年離巢兩年後加盟亞視，其後顏仟汶拍攝了多部三級片。她曾一度退出娛樂圈從事秘書工作，在2019年起復出，並在2023年受訪時透露自己已報讀社企課程並取得碩士學位。

廖慧儀又做「死屍」。（《新聞女王2》截圖）

20. 廖慧儀

修讀香港中文大學工商管理學院酒店及旅遊管理學院（酒店管理學系），後從事瑜珈導師及空中服務員（空姐），2020年參選港姐後加入TVB。

梁允瑜。(《新聞女王2》截圖)

21. 梁允瑜

畢業於香港城市大學市場營銷系，曾任模特兒，2021年參選港姐入行。

何依婷應是多位演員之中，學歷及履歷數一數二的。（《新聞女王》截圖）

22. 何依婷

何依婷曾參演《新聞女王》，可惜無緣參演《新聞女王2》。第一輯中她被質疑學歷造假，但卻是實實在在的學霸。她於2012年考入香港城市大學商學院，主修資訊系統學系環球商業系統管理課程和副修心理學，在學期間修讀各科皆表現優異，成績平均積點超過3.5分。她曾獲獎學金資助，且前往美國史丹佛大學、英國列斯大學及中國上海復旦大學作交換生。她在畢業前曾到阿里巴巴位於中國杭州的總部實習，於2016年7月考獲一級榮譽學士學位，在畢業後任職安永會計師事務所金融服務顧問。