視后黑馬為粉絲簽名對方竟「認錯人」　幽默化解尷尬獲讚友善可愛

現年30歲的港姐暨華姐雙料冠軍陳曉華（Hera），近年火速上位，愛情事業兩得意，除了與朱敏瀚的戀情傳得沸沸揚揚，事業運更加勢不可擋，今年她手揸兩套台慶《金式森林》和《新聞女王2》，並一改乖乖女形象，挑戰演繹暗黑角色大獲好評，被外間視為衝擊今屆視后的黑馬，雖然面對宣萱和佘詩曼等神級前輩，她直言：「梗係無諗過（奪視后）啦！」但其親民作風收獲不少民心。近日就有粉絲分享一條影片，片中陳曉華竟被粉絲當面「認錯人」，場面一度極度尷尬，但陳曉華一個反應即時獲網民大讚可愛！

陳曉華為2018年港姐冠軍。(IG@herachan)

陳曉華在《萬千星輝頒獎典禮2024》中奪得「飛躍進步女藝員」。（資料圖片/陳順禎攝）

陳曉華在熱播劇《金式森林》中，為復仇嫁給比自己大三十歲的郭晉安，從前期以清純甜美的「完美女友」人設示人，到後期逐漸「黑化」顯露蛇蠍美人的真面目，演技獲網民大讚。(IG@herachan)

陳曉華在《新聞女王2》狙擊Man姐佘詩曼。（官方提供圖片）

隨著演技進步，陳曉華的人氣亦隨之急升。近日有粉絲在社交平台分享了一段影片，片中陳曉華在出席完劇集《新聞女王2》宣傳活動後，並沒有立刻離開，而是特意留在場地外為守候多時的粉絲簽名，盡顯親民一面，不過期間卻發生了一段「認錯人」小插曲。

陳曉華日前著靚靚出席劇集《新聞女王2》宣傳。（IG圖片）

簽名時發生一段小插曲。（小紅書截圖）

粉絲疑似見到偶像太過興奮，向陳曉華遞上一張簽名相後，突然懷疑自己拿錯了照片，顯得相當慌張。（小紅書截圖）

片中所見，有粉絲疑似見到偶像太過興奮，向陳曉華遞上一張簽名相後，突然懷疑自己拿錯了照片，顯得相當慌張。該粉絲事後還原當時情況：「因為@陳曉華hera 突然走過來，我和朋友都手忙腳亂，格勒底都冒汗，要在一堆調轉方向的圖片中找hera出來並讓她簽名。朋友找到了，一直試圖遞給她，我三番四次強烈阻止，對朋友表示這個不是這個hera 趕緊找出對的呀！這時的hera和我朋友都不敢出聲，彷彿自己真的認錯人了。後來反應過來了，hera滿臉問號，而且很無語，認定我不認得她，我有罪。」

其實粉絲沒有給錯，只是心情太緊張。（小紅書截圖）

陳曉華扮喊笑指粉絲不記得她。（小紅書截圖）

非常搞笑。（小紅書截圖）

網民大讚陳曉華又靚又可愛。（小紅書截圖）

雖然粉絲「認錯人」，但出名脾氣好的陳曉華不但無黑面，反而全程保持甜美笑容，她拿著相片更對方說：「我係呢個啊！」隨即「扮喊」投訴：「妳唔記得我，我係唐芷瑤（劇中角色名）。」粉絲連忙解釋：「無唔記得。」陳曉華之後更笑指對方一定要將這條「蝦碌」片放上網，幽默化解了現場的尷尬氣氛。不少網民看過片段後，表示：「雖然好尷尬，但真係好搞笑」，又紛紛留言激讚陳曉華人美心善：「好喜歡她」、「Hera很nice」、「佢性格好好」、「好可愛又靚」。

陳曉華不但沒有黑臉，還一一為粉絲簽好名。（小紅書截圖）

陳曉華近年積極在戲劇方面發展。(IG@herachan)

陳曉華今年目標係提名視后。（IG@tvbjadepower）

陳曉華近年獲無綫力捧上位。（IG@herachann）