新聞女王2丨主要女角平均年齡40+　網民驚訝：TVB女藝人點保養？

由佘詩曼、黃宗澤、李施嬅、高海寧、王敏奕等主演的TVB台慶劇《新聞女王2》現正熱播，除了佘詩曼演技大爆發之外，劇情貼近真實職場女性的權力鬥爭而好評如潮。而劇中的主要女角色平均年齡超過40歲而引起網民關注，更指只看樣貌完全猜不到真是年齡，每位的凍齡力非常驚人。

《新聞女王2》播出後好評如潮。（劇集海報）

有網民發現《新聞女王2》中的主要女角色平均年齡超過40歲。（小紅書）

近日有網民在翻查劇集演員名單時，驚訝發現佘詩曼原來已經50歲，再搜尋劇中其他主要女角色李施嬅、高海寧、王敏奕、龔慈恩、陳曉華、蔣祖曼等，平均年齡超過四十歲，並留言表示：「今天看新聞女王2的視頻，看到佘詩曼已經50歲了，頓時驚呆了，我一直以為她可能就四十出頭，看上去就以為她三十幾。這平均年齡40+的新聞女王2，完全看不出來她們的年齡，也不知道怎麽保養的，臉上看不到一條皺紋，皮膚個個都哽好，人靚聲甜演技在線，期待更多好作品。」

有大批網民看到帖文後，都忍不住表示驚訝：「中女只有在港劇里才能做大女主」、「長相各有各的特色」、「看這種劇我不會年齡焦慮」、「年紀太輕演不到這感覺」、「全部都保養得太好了」、「劉艷（王敏奕）原來都33了」、「全部都自然美，自然衰老，很棒」、「TVB的女藝人到底怎麽保養的，太牛了主要是，還那麽自然，臉也不僵不腫，沒有很明顯的醫美痕跡」、「很喜歡蔣祖曼，感覺很有氣質。雖然在這劇是演比較陽剛。 大多都演女強人，律師，法官...看不出40」、「方太62？！一點都看不出來」。