石修童星出身入行70年　78歲生日三代同堂慶祝被孫女一招融化

生日快樂！11月21日是石修（原名陳碩修）的78歲生日，前有線娛樂新聞主播，近年轉型做KOL的新抱林佑蔚今日（24日）在ig分享三代同堂慶祝的影片及照片，沒有大排筵席，只是一家人簡簡單單在家中切蛋糕，但感覺溫暖又開心。

石修78歲依然老當壯。（ig@sheksau）

石修被讚是「不老型佬」。（ig@sheksau）

三代同堂慶祝石修78歲生日。（ig@itscamilleadeline）

石修一貫型佬打扮黑衫配棗紅色外套，而太太黃茹麗、兒子陳宇琛和新抱林佑蔚就齊齊穿上鮮紅衫裙，如節日般喜氣洋洋。不過，焦點完全落在3歲的孫女Luna身上，她一邊拍手一邊唱「happy birthday to 爺爺」，唱完歌原本想錫爺爺一啖，但表現怕羞，兩隻小手掩面，爺爺問：「你唔錫我一啖先咩？」Luna即摸實爺爺塊臉錫一啖，然後又再怕怕羞羞攬實媽媽，萌樣超級可愛，石修完全被融化甜在心頭。

咩事咁開心？（ig@itscamilleadeline）

孫女在場，係開心啲。（ig@itscamilleadeline）

萌爆孫女錫爺爺連環圖：

陪孫女玩滑板車。（ig@itscamilleadeline）

手拖手入停實場。（ig@itscamilleadeline）

之後石修還陪孫女玩滑板車，及拖手仔行入停車場，一副有孫萬事足。林佑蔚寫著：「Happy Birthday to our daddy/爺爺@sheksau! Also, celebrating his 70th year in the film industry. We love you! （祝我們的爸爸/爺爺 @石修 生日快樂！也慶祝他入行70週年。我們愛你！）🍓🥰#grandparentsarethebest #石修 #陳宇琛 #林佑蔚 」

今年係石修入行70週年。（ig@sheksau）

石修唱《 Let Me Get To Know You 》。（ig@sheksau）

年輕時石修真係好似方力申。（ig@sheksau）