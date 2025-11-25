萬千星輝2025預測｜視后只睇2人鬥法　視帝成為「死亡之組」

《萬千星輝頒獎典禮2025》提名名單在11月24日公布，雖然大家都知道這個提名名單就是大包圍，基本上只要有作品就夠資格，不過依然可以預測到兩個最大獎項－「最佳女主角」與「最佳男主角」只會在幾個人身上選出！

TVB視后只睇兩人鬥法 佘詩曼 vs 宣萱

上屆憑《新聞女王》奪得「三料視后」的阿佘，今年以續集《新聞女王2》回歸，人氣和話題度高企，「Man姐」的強勢形象深入民心，無疑是頂頭大熱。她的演技穩定，觀眾緣極佳，如果《新聞女王2》口碑和收視持續強勁，阿佘極有機會二連霸，創下歷史！

佘詩曼在《新聞女王2》依然有好表現。（劇照）

宣萱憑兩套重頭劇《執法者們》和《巨塔之后》獲得雙提名，特別是《巨塔之后》這部醫療權鬥劇，被視為能與《新聞女王2》抗衡的「大女主」劇集。宣萱在劇中展現的氣場與演技，絕對是力阻阿佘封后的最強勁敵。

宣萱夠晒霸氣。（官方提供圖片）

TVB視帝絕對係「死亡之組」大混戰

相比視后，視帝戰線更加激烈！多位視帝級人馬都是熱人馬，加上實力派黃宗澤，形成「死亡之組」。

力爭成四屆視帝郭晉安憑《巨塔之后》入圍，以他的資歷和地位，只要角色有發揮，奪獎機會從不低於其他對手。陳豪以兩套劇《俠醫》和《執法者們》強勢入圍，產量和曝光率極高，加上觀眾緣極好，又是TVB忠臣兼吸金王之一，實力毋庸置疑。

郭晉安力爭成四屆視帝。（葉志明攝）

相隔14年回巢拍劇的林保怡，憑《刑偵12》入圍，其演技和過往的代表作已累積了強大民意。如果TVB想藉此機會製造話題和修補關係，繼續請他拍劇，爆冷封帝的機會不能低估。黃宗澤近年港劇產量提升，今年以兩部重點劇集入圍，在內地人氣比起其他幾位都更高，如果TVB想將視帝頒給一位中生代，繼續開拓大灣區市場，黃宗澤絕對是最佳選擇。