王晶脫衣愛將影壇失意轉跑道？　旺角派傳單送錢賣唱

現年37歲的何浩文（Dominic），擁有高大身形及俊朗外表，向來是導演王晶的愛將，前幾年他影視雙棲發展，曾參演《喜愛夜蒲》、《賭城群英會》、《荷里活有個大老千》、《一舞傾城》等作品，可惜發展平平，若要數到代表作，觀眾印象最深刻的必定是電影《鴨王》，當年在片中他豁出去全裸上陣，一脫成名。不過近年何浩文彷彿變了「失蹤人口」，最近一套出街劇集已是去年的《狀王之王》，但其實是2022年拍的；電影方面亦產量大減，只得一些網絡大電影，演藝事業似乎陷入瓶頸。近日，就有網民在旺角街頭「野生捕獲」何浩文，見他竟然在街頭派傳單，究竟實情是怎樣一回事呢？

何浩文是導演王晶愛將。（IG@dominic_hhm）

何浩文在《鴨王》中豁出去，更以全裸上陣。（網上圖片）

何浩文經常騷肌。（IG@dominic_hhm）

何浩文對自己的體型管理有嚴格要求，亦有做PT，他曾說要持續做運動才能保持良好狀態。（IG@dominic_hhm）

近日，有網民在旺角街頭「野生捕獲」何浩文，從片段所見，何浩文當日打扮相當斯文，戴上一副眼鏡，身穿整齊恤衫西褲，正在派發傳單，遠看之下，其造型更有幾分似正在落區拉票的區議員，吸引不少網民圍觀。有網民表示不敢上去要合照，但大讚何浩文本人真的很帥。

近日，有網民在旺角街頭「野生捕獲」何浩文在派傳單。（小紅書截圖）

遠看更有幾分似正在落區拉票的區議員。（小紅書截圖）

實情原來是宣傳新歌。（小紅書截圖）

正當大家以為何浩文是否要轉跑道從政？其實是為了宣傳自己的新歌。連日何浩文在旺角街頭Busking，期間被不少網民野生捕獲，有另一位網民分享：「真人比上鏡帥，第一次看他的劇是在2017年TVB的賭城群英會，他飾演『瀟灑哥』，之後還有一舞傾城的Dave。他跟我們玩了一個遊戲，玩完仲送了現金20元，宣傳他的新唱片，順便幫他宣傳下，開喇叭可以聽到他的新歌。」可見何浩文為了谷新歌，除了派傳單外，更不惜自掏腰包大派現金獎勵，雖然只是一張20元紙幣，但這份誠意和熱血，確實值得加分。

連日來被不少網民野生捕獲。（小紅書截圖）

一家大細都有！（小紅書截圖）

網民留言。（小紅書截圖）

近年影視行業進入寒冬，何浩文也趁機發展不同面向，除了積極拍片經營社交平台外，也努力發展歌唱事業。何浩民曾因舞技出色而被經紀公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，並在2011年12月推出單曲《太陽風暴》；其後2014年他又發表首支個人單曲《Say You Love Me》，2015年更親自監製歌曲《愛不起·對不起》，另外又為主演電影《鴨王》主題曲填詞。

何浩文近年也積極拍片經營社交平台。（小紅書截圖）

更找來王晶客串。（小紅書截圖）

何浩民曾因舞技出色而被經紀公司發掘，與袁駿傑、喇英和楊尚斌在2008年組成男子跳唱組合Bro5，並在2011年12月推出單曲《太陽風暴》。（MV截圖）

何浩文在2014發表首支個人單曲《Say You Love Me》。（MV截圖）

《愛不起·對不起》是何浩文親自監製。（MV截圖）

此外，何浩文又與音樂人劉宇軒合作「十八區巴士王計劃」，走遍香港各區Busking，並把唱歌片段分享到社交平台，儘管不多人認得他，但他依然享受其中，並表示：「我會繼續努力練歌繼續努力唱好啲畀大家聽」，獲不少粉絲支持。

何浩文重拾歌手身份，與音樂人劉宇軒合作「十八區巴士王計劃」。（IG圖片）

獲粉絲支持。（IG圖片）