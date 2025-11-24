模範的士3｜呂爵安Edan化身際刑警登場　與視帝李帝勳全英鬥戲

由韓國視帝李帝勳領軍的Viu Original原創犯罪韓劇《模範的士3》已於上周啟航，首周收視告捷，創下9.5%的開播佳績，不僅位居全頻道收視冠軍，更創下2025年韓國迷你劇最高開播收視！本季故事格局從韓國本土擴展至國際犯罪網絡，首周案件直指日本人口販運集團，以暴制惡的暗黑正義版圖擴展至東亞地區！以下五大首播看點引爆網友茶餘飯後熱討。

香港超人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在千呼萬喚中以國際刑警張米高一角登場。

劇情節奏明快

《模範的士3》首集以一場日本人肉拍賣會揭開序幕，彩虹運輸團隊在煙霧彈的掩護下狂毆黑道，成功解救一群被拍賣的少女。回到案件起點，韓國女高中生依瑞在同學的介紹下沉迷了一款手機遊戲，不知不覺間從遊戲中貸款，最後被討債集團帶到日本。為尋找失蹤受害者，彩虹運輸全員跨海出差，安高恩（表藝珍飾）更親自潛入線上賭場集團，金道奇則以驚人身手打入黑道核心，使他同時引起了國際刑警和當地黑幫組織的注意⋯⋯劇集播出後網民一致給予好評，不少人認為該劇節奏緊湊：「完全唔會拖泥帶水！」、「兩集講一個故事好好！」讓人更期待後續故事的發展！

李帝勳三國語言切換自如

本季李帝勳繼續展現更上一層樓的語言能力與分身演技！在首兩集中，他不僅化身不同身份包括學校老師、日本流氓滲透組織；當他與彩虹團隊抵達日本後，更隨即切換流利日語和英語，讓不少觀眾驚嘆他的語言能力：「我以為自己在看日劇，他的發音超標準！」、「超帥，應該下了不少苦功！」

談到《模範的士3》大量台詞都是由日語和英語組成，李帝勳難得表示頭痛：「上一季金道奇以各種分身角色受到很多喜愛，所以這一季也要為大家展現全新的樣貌！我讀劇本的時候讀得很順利，可是到要演的時候就覺得太痛苦了，既要強調獨特的角色個性，又要好好展現道奇的語言能力，壓力非常大，沒有任何一個場面能馬馬虎虎帶過，所以前期基本上都是跟語言奮戰！」

Edan全英語鬥戲李帝勳

香港超人氣男團MIRROR成員呂爵安（Edan）在千呼萬喚中以國際刑警張米高一角登場，今次他不但化身高冷智慧型刑警，更需要以全英語對白演出，劇集播出後「爵屎」紛紛在社交平台大讚：「超級有型，出現喺韓劇真係好令人驕傲！」、「講英文好好聽！」、「全部英文對白都講得好好！」、「揸槍好型！」、「好似見到熟人上電視咁！」

劇中張米高一角極為重要，既要帶領日本警察追捕跨國販賣人口組織，又要說服金道奇與警方合作，最終他更槍擊黑幫頭目，成功拯救金司機性命！其中一幕Edan在天台情緒爆發，怒指李帝勳放過犯罪組織：「我以為我們站在同一陣線，原來不是嗎？」Edan回想該幕天台戲，對對手李帝勳讚不絕口：「李帝勳的鏡頭感很厲害，即使沒有特別指示，他也本能地知道該看向哪個方向、該怎麼移動，讓人非常佩服！我要向他多多學習。」

笠松將殺人如麻

日本新生代性格演員笠松將在《模範的士3》飾演福岡秘密基金組織頭目松田慶太，角色生性殘忍，他不但會了結拍賣少女的性命、更會要求中飽私囊的下屬切腹謝罪，令人好不心寒！可是另一方面，他非常欣賞金道奇的身手，更自言出生以來首次信任他人，希望對方可以成為自己的兄弟，可見角色充滿矛盾、極具層次！

有網民指笠松將的演出強化了跨國犯罪集團的真實感，且他與李帝勳的多場對手戲亦戲味十足！李帝勳也在訪問中表示感激拍檔幫忙：「我和笠松將演員有很多對手戲，他會在拍攝現場幫忙調整台詞，句子的尾音也會用眼神提示我，讓我們能夠更自然地對話！其實他只特別演出，卻把所有細節都照顧得很周到，所以我真的非常感謝他。」

動作場面再升級

除了強大演員陣容外，本季動作場面同樣值得關注，李帝勳在首集就有多場親身上陣的武打戲碼，從街頭搏鬥、對決相撲選手、到室內一對二十的對戰，表現均毫不遜色，李帝勳表示：「如果劇中有嚴肅和喜劇的部分，那麼動作戲就是用來引爆痛快感的宣洩點！因此就算整體動作場面的篇幅不長，我也希望能夠在短短幾秒內，展現讓人瞬間痛快的衝擊！例如一開場一打幾的那段戲，我希望每一拳都注入力量，把動作的力度濃縮展現出來。我認為導演的目標就是想讓觀眾看到，不管出現甚麼惡棍，金道奇都是不會輕易被打倒的！」