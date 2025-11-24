TVB收視｜台慶逾300藝人坐陣狂收22.2點　《新聞女王2》成績亮眼

無綫（TVB）公布上周（17日至23日）翡翠台收視，根據CSM媒介研究及YOUBORA收視資料數據顯示，TVB年度盛事《萬千星輝賀台慶》集合逾300位藝員演出，跨平台直播收視最高22.2點（144萬觀眾），踞上周收視首位；台慶前直播《第十五屆全國運動會 全放送》，男子花劍團體賽決賽，香港劍神張家朗帶領隊友擊敗福建隊，最高收視20.6點，133萬觀眾見證港隊奪金一刻。

電視界年度盛事《萬千星輝賀台慶》集合逾300位藝員演出，跨平台直播收視最高22.2點（144萬觀眾），踞上周收視首位。(資料圖片)

台慶劇《新聞女王2》最高收視19.1點（124萬觀眾）。（《新聞女王２》劇照）

升降平台倒塌意外，當中飾演電影女主角聶莎莎一角的陳楨怡Celina，其實同樣出演過第一輯。（《新聞女王２》劇照）

周一至周五翡翠台收視如下，資訊節目《東張西望》最高收視19.2點（124萬觀眾）；處境劇《愛‧回家之開心速遞》最高收視17.3點（112萬觀眾）；台慶劇《新聞女王2》最高收視19.1點（124萬觀眾），劉亦菲、李現主演外購劇《去有風的地方》上周首播，最高收視15.2點（98萬觀眾）；《第十五屆全國運動會賽事焦點》最高收視12.2點（79萬觀眾）。

資訊節目《東張西望》最高收視19.2點（124萬觀眾）。（《東張西望》截圖）

周六晚洪永城、朱敏瀚及劉穎鏇主持，台慶綜藝《空運世一》最高收視16.8點（108萬觀眾）；電影《龍鳳鬥》最高收視13.8點（89萬觀眾）。周日晚車婉婉主持《中年好聲音4 決戰新馬》首播，最高收視19.3點（125萬觀眾）；《芷珊再約王嘉爾》最高收視15.3點（99萬觀眾）。