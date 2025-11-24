東張西望｜護老院變虐老院？　前員工爆院友掐人中、鬧阿伯係淫蟲

《東張西望》今日（24/11）一集報道疑護老院虐老事件。有前員工X和Y向《東張西望》報料，表示拍得虐老證據。



護老院驚爆虐老事件。（《東張西望》截圖）

護老院驚爆虐老事件。（《東張西望》截圖）

點解要掐人中？（《東張西望》截圖）

仲會拗手指，睇見都痛。（《東張西望》截圖）

X表示，自己在荃灣一間津助安老院工作，多年來一直相安無事，直至兩年前安老院聘請了一班新員工後，就開始發現問題。X表示，曾聽聞有虐老問題，所以本着蒐集證據的心態架設攝錄機，後來就拍到一段片段。

仲會拗手指，睇見都痛。（《東張西望》截圖）

X和Y爆料。（《東張西望》截圖）

咁鬧都得。（《東張西望》截圖）

咁鬧都得。（《東張西望》截圖）

片段中，員工正為一名婆婆更換尿片，其中一員捉住婆婆的手，但另一隻竟做出不合理舉動，用手疑似掩着婆婆的口，又大力按她的人中，另一隻手，又按壓婆婆的手指頭，而婆婆則呻吟：「哎呀哎呀。」似乎是感到不舒服。X續指，婆婆患有腦退化，所以換片時需要捉住她的手，但按人中或按壓手指頭均是不合理舉動。

專業人士表示，正常不會用白布條綁起老人家。（《東張西望》截圖）

專業人士表示，正常不會用白布條綁起老人家。（《東張西望》截圖）

報料人。（《東張西望》截圖）

另一段錄音中，又聽到有員工為一名公公換片時的交談，可以清楚聽到，一把女聲說：「嘩，你個淫蟲呀！」「冇埋啲牙就啱啦！」的說話。X也表示，該名公公也有腦退化，所以換片時有拒絕，所以手也會郁動。X續指，同類情況發生過不止一次。

另一名報料人Y亦指出，一間安老院的員工會將老人家用白布條將腳和手部綁起，有時會因血液循環不足而令腳部出現瘀傷。