林夏薇如願與「同學」陳曉同框鬥戲 演慈禧鍾情古裝感「自虐」

重頭陸劇《大生意人》，將於明天（25日）隆重首播，劇集卡士陣容鼎盛，內地一線小生陳曉領銜主演，由張挺編劇、執導，故事以晚清時代的商界作背景，大講陳曉在商界奮鬥故事與民族情懷，而首次以清裝上陣飾演慈禧太后的視后林夏薇，雖然是客串，但氣場十足，表現驚喜，造型端莊威嚴，具古典美，而她與陳曉在中央戲劇學院畢業後，相隔15年首度合作，難怪劇集出街，薇薇甚為興奮，她更在社交平台留言指古裝拍攝過程艱難，但她卻偏偏喜歡，笑言自覺有點「自虐」。

林夏薇演慈禧。

薇薇在社交平台上載多張在劇中演慈禧角色的造型照，及跟陳曉煞科時的合照，她更留言指跟陳曉合作，份外有意義：「聽晚 《大生意人》開播喇，真係好興奮，第一次着清裝嘅我，有時候都覺得有啲『自虐』，古裝拍攝過程十級艱難，但我又偏偏好喜歡，好鍾情，由其是今次，你哋覺得？今次最有意義嘅係同同學十幾年後第一次合作，都係一個美好嘅回憶，份外有意思，希望大家多多支持大生意人！」

薇薇收花。

其實薇薇和陳曉畢業於中央戲劇學院，今次是兩人畢業15年來首度合作拍劇，客串飾演慈禧太后的薇薇，與陳曉在戲中展現不同權力階級，兩大實力派同框演出，戲味十足。薇薇對於能與好友陳曉合作，她感到非常開心且有意義，她多次表示二人合作，就好似「完成心願」的感覺，形容排戲時好像回到大學時期，一起交功課的日子，難怪她對劇集播映，表示期待以久。

薇薇與「同學」陳曉合作。

