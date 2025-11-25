大生意人劇情｜最新追劇日曆/播出時間+演員關係圖+角色簡介

《大生意人》陸劇改編自同名小説。有張挺作為編劇和執導，由陳曉、孫千領銜主演的一套以古裝傳奇為題材的電視劇。此劇有林夏薇受特邀演出慈禧，與昔日中央戲劇學院同學的陳曉首次合作拍攝，更是孫千第一部主演的古裝劇，十分期待劇集的播出！本文將會介紹這部電視劇的劇情大綱、更新時間、角色演員，人物關係以及追劇日曆。

电视剧大生意人@Weibo

《大生意人》電視劇情大綱

生於清末亂世的古平原（陳曉 飾），本來有志於科舉，卻被小人陷害，蒙冤被發配至苦寒邊陲的「寧古塔」，一個只埋首書卷的儒弱書生，流放至最殘酷的刑場，但他沒有因此自甘墜落。古平原憑藉智慧和堅韌的意志，在夾縫中求存，更一步步逆風翻盤，涉足多個商界領域：馬幫、票號、茶葉、鹽業等，更團結各地商會合作救國救民，而且他洞悉了權力的底層邏輯，與東印度公司及其他洋商較量，成功從流犯逆襲為商界巨擘。

古平原做到「商王」的熱血征途中，認識了商界盟友常玉兒（孫千 飾）、李欽(羅一舟 飾)、常四(成泰燊 飾)、李萬堂(黃志忠 飾)、蘇紫軒(李純 飾)、李成(朱亞文 飾)、白依梅(向涵之 飾)、王天貴(吳樾 飾)等人，一同鑄就晚清商界的傳奇。

《大生意人》播出時間｜最新追劇日曆

《大生意人》電視劇幾時播? 《大生意人》一共有40集，由CCTV-8黃金強檔、愛奇藝播放。11月25日起，CCTV-8黃金強檔每晚兩集連播 11月25日VIP會員19:30更新4集，非會員21:30更新2集。11月26日起，VIP會員每日19:30更新2集，非會員每日21:30更新1集。

电视剧大生意人@weibo

《大生意人》演員人物關係圖

《大生意人》演員

陳曉 飾 古平原

被流放的科舉書生，逆襲成涉足不同領域的商界精英

电视剧大生意人@Weibo

孫千 飾 常玉兒

聰明、勇敢的商界人，十分支持古平原

电视剧大生意人@Weibo

羅一舟 飾 李欽

电视剧大生意人@Weibo

成泰燊 飾 常四

电视剧大生意人@Weibo

林夏薇 飾 慈禧