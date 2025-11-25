江𤒹生稱冇去商台宣傳純粹冇時間　舞王Jer笑指係虛名：大家畀面

MIRROR昨日（24日）12子齊人出席九龍塘一商場的聖誕亮燈活動，12子分別拿著與自己的對應的卡通人物BABY MIRROR，MIRROR接受傳媒訪問時被問到誰跟對應的卡通人物最相似時，眾人一致認同柳應廷與水怪最相似，而最相似的分竟是「嘴唇」，因為同樣擁有豐唇。

MIRROR今日（24日）12子齊人出席九龍塘一商場的聖誕亮燈活動。(葉志明 攝)

12子分別拿著與自己的對應的卡通人物BABY MIRROR。(葉志明 攝)

MIRROR接受傳媒訪問時被問到誰跟對應的卡通人物最相似時，眾人一致認同柳應廷與水怪最相似。(葉志明 攝)

日前柳應廷在工作中渡過生日，他直言是「第一次」，但是為了備戰演唱會，他連蛋糕都沒吃。被指是「舞王Jer」，他笑指只是虛名：「大家畀面嘅啫，舞王呢啲嘢虛名嚟嘅啫，唔使啦呢啲虛名。」他坦言只希望有體力能撐過個「瘋狂schedule」：「一日跑四場，但佢哋話大紅人先會咁，巨星先會有呢個schedule。」

「舞王Jer」坦言只希望有體力能撐過個「瘋狂schedule」。(葉志明 攝)

至於被鏡粉用閃避球「轟頭」的江𤒹生，最初並不知道兇手是鏡粉，他一度以為楊樂文才是兇手。除了江𤒹生中頭獎外，原來陳卓賢當日亦是帶傷上陣比賽，而江𤒹生隊最後輸了比賽，陳卓賢則覺得與江𤒹生耍帥有關：「如果你唔係懶有型擰轉面，嗰個小遊戲，我哋係唔會輸㗎。」

江𤒹生最初並不知道兇手是鏡粉，他一度以為楊樂文才是兇手。(葉志明 攝)

原來楊樂文才是兇手。(葉志明 攝)

原來陳卓賢當日亦是帶傷上陣比賽。(葉志明 攝)

MIRROR被問到閃避球賽中粉絲有批評，楊樂文表示有看到意見，所以有作出調整，他更指要往前看：「我哋係向前看，向前看即係點？即係我哋為《MAMA》準備成點啊？」江𤒹生即稱為了《MAMA》已經進行得如火如荼，而且密鑼緊鼓的訓練：「我哋應該，我哋熱愛，我哋喜歡，所以我哋為《MAMA》做好準備，希望《MAMA》有個好嘅表現，會精采。」

MIRROR被問到閃避球賽中粉絲有批評，楊樂文表示有看到意見，所以有作出調整。(葉志明 攝)

江𤒹生被問到是否因為與商台關係有變而導致沒有去宣傳，他則指只是剛好：「咁啱時間上撞咗啫，唔關關係事嘅，之前我都試過做網上訪問嘅。」

江𤒹生稱冇去宣傳唔關關係事。(葉志明 攝)

面對「煉獄式」的工作日程和外界的種種目光，MIRROR 12子始終保持樂觀和正向，正如12子所說：「享受就得㗎啦！」他們的努力與心態，正是他們深受粉絲愛戴的原因。