龔慈恩精湛演出獲角逐女配角一獎：你演得好，還有比你更好的人

資深演員龔慈恩在今年台慶劇《新聞王2》及《金式森林》中都有精湛的演出，更憑這兩套劇獲得「最佳女配角」的提名。龔慈恩接受《香港01》訪問時，雖然外界對獎項的歸屬議論紛紛，她表示對獎項帶著「隨緣」的心態。而對龔慈恩所飾演的「方太」，一出場便氣場全開，成為劇集一大亮點。談及這次特別的演出，她表達了對能參演好作品的感激，並坦言劇中角色「方太」的經歷讓她深有感觸。

龔慈恩被問及對這次提名的感受，龔慈恩謙虛地表示：「好開心啦！其實喺我而家嚟講，我覺得可以做到自己最喜歡嘅工作，就已經好開心啦。」她認為很難去衡量「成數」的問題，因為「你（演得）好，還有比你更好的人」。龔慈恩透露，其實她同時有兩套劇集在相近時間播出，除了《新聞女王》中的「方太」，《金式森林》中有另一個角色，而兩個角色有極大的反差，令她覺得非常幸運和感恩。

從《金式森林》一個很表面、很善良、很溫柔，到後邊的反差很大，不擇手段，甚至乎殺人放火，有一個Curve（曲線）在前面。對於這次「方太」一角受到熱烈討論，龔慈恩更是心存感激。她說：「我初初見到好多網民最初是很討厭方太的，到後來會說『我覺得我喜歡方太了』，我覺得很感恩。其實大家的喜歡比任何一樣都更重要。」

龔慈恩所飾演的「方太」是《新聞女王》中一個充滿爭議的角色，她為了目的不惜用上各種手段。然而，劇集在後段揭示了她種種行為背後的動機——是為了守住已逝愛人（方生）留下的「東西」。龔慈恩對這個角色的深度挖掘表示感謝：「很感謝主創、編劇給了機會，讓方太說出她內心裡邊所有的問題，她所遇到的事。」

龔慈恩總結道，能夠將自己最愛的工作做好，並得到觀眾的支持與喜歡，這就是她最大的幸福和成就。