倪嘉雯坦言私下係一名「慳妹」　面對不穩定收入兩個習慣來理財

新生代女演員倪嘉雯近日出席TVB《萬千星輝頒獎典禮》名單公布活動，她憑藉兩部劇集獲得獎項的提名，讓她直呼「好開心」。倪嘉雯接受《香港01》訪問時表示今年憑藉兩部出色的劇集《新聞女王2》及《虛擬情人》成功獲得「飛躍進步女藝員」的提名，面對提名，她難掩興奮：「因為《新聞女王2》係台慶劇，我見到網上好多人都好鍾意我呢個Amber角色，因為我係Man姐嘅忠粉，大家都覺得呢個角色好討喜啊。」倪嘉雯笑稱今年是她第二次獲得「女飛」提名，因此感覺機會不小，並許下願望：「希望可以去到澳門，我未試過喺澳門直播啊！」

新生代女演員倪嘉雯近日出席TVB《萬千星輝頒獎典禮》名單公布活動，她憑藉兩部劇集獲得獎項的提名。(葉志明 攝)

倪嘉雯被問到今年已經30歲，但事業上仍然未到高峰，家人會否為她擔心時，她坦承家人都非常支持她：「屋企人又唔係好擔心我嘅呢一方面。」她透露其實今年她一直在默默耕耘，已經拍下了不少劇集及綜藝節目，只是未播出才會令人聯想到她沒有工作。她將自己的演藝路形容為「慢慢穩步地向上」，並認為即使工作有淡旺季，亦無需過分擔心。她指，未來一年將會有更多作品推出，相信大家會看到更多她的身影。當被問及家人有否給予意見時，倪嘉雯指家人絕對力撐她，特別是她的弟弟：「我覺得佢都幾有天份，特別藝術呢方面，佢會有好多諗法，有時我收到一啲角色，我都會同佢傾。」她感激家人給予她的正能量與支持。

倪嘉雯坦承家人都非常支持她。(葉志明 攝)

作為演員，倪嘉雯的工時和收入都較為浮動。她表示，外界看來她可能「時多時少」的工作量，但實際上她一直處於「不斷工作當中」的狀態。面對不穩定的收入，倪嘉雯坦言自己私底下是一個不折不扣的「慳妹」。她透露，平時會搭乘公共交通工具，買衣服也追求高性價比，穿出來能「見得人」即可，因此在消費方面開支並不多。

倪嘉雯坦言自己私底下是一個不折不扣的「慳妹」。(葉志明 攝)

倪嘉雯透露主要的開支反而是在學習方面：「有時有啲Drama Course，一期一去就幾千幾千。」她把錢花在增值自己方面，因為她深信：「所有投資最好的就是投資在自己身上。」同時她亦有儲蓄的習慣，雖然未至於要去兼職，但就會節省及理財，不會是「月光族」，因此在金錢方面，家人也對她非常放心。她最後感激公司給予的機會，並透露她最近也抽空去學唱歌和打網球，繼續為自己的演藝之路增添更多可能性。