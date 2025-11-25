龔嘉欣主持入行10多年獲肯定　提名「最佳主持」：第一次有得提名

藝人龔嘉欣近日狀態大勇，憑飲食節目《在家宴客五十道菜》獲提名「最佳女主持」，她臉上難掩興奮之情。龔嘉欣接受《香港01》訪問時表示對於今次獲提名，她表示驚喜萬分，更透露了入行之初是以主持身份起步，之後才轉戰拍劇。今次再執主持棒即獲提名，流露出一種「十年磨一劍」的感慨。她直言：「其實好開心，同埋好 surprise，即係冇諗過可以提名最佳女主持啦！」

龔嘉欣獲提名「最佳女主持」。(葉志明 攝)

龔嘉欣坦言，在相隔十幾年後，能夠再次憑主持工作獲得肯定，心情非常感動：「隔咗十幾年之後，我竟然可以第一次有得提名最佳女主持。」她更強調在劇集方面沒有得到提名沒有感到失望，因為主持與拍劇是相輔相成的，兩邊學習到的經驗都可以互相應用，幫助自己在演藝路上更為全面。

除了自己獲提名主持獎項外，談到今年的頒獎禮戰況，龔嘉欣也大方分享了自己心目中的支持的「女配角」及「女主角」人選。龔嘉欣毫不掩飾對她們的支持，還特別點名支持角逐「最佳女配角」的譚凱琪，因為她認為譚凱琪的角色非常難演，而且對方在拍攝前做了很多準備功課。此外，龔嘉欣也對「最佳女配角」的另一位候選人龔慈恩表示支持，並稱讚她是「好好好好錫我嘅前輩」。至於「最佳女主角」（視后），龔嘉欣則表示會支持陳曉華她認為：「我覺得其實一年一度派成績表，我哋好多個同事大家都好努力去做返好每一個劇集，所以我會覺得都好想鼓勵。」

除了自己獲提名主持獎項外，龔嘉欣也大方分享了自己心目中的支持的「女配角」及「女主角」人選。(葉志明 攝)

龔嘉欣特別點名支持角逐「最佳女配角」的譚凱琪。(葉志明 攝)

龔嘉欣笑言，自己本來就很喜歡煮食，因此為節目做功課，反而成為了一件樂事。她透露：「對我嚟講係好有難度嘅，但我成日都會覺得每一個嚟到我度嘅工作，我會當係最後一次去做。」她表示，自己會認真鑽研每一個菜式，了解各種烹飪方法，務求在節目中能問出有深度、觀眾真正想知的問題。更開心的是，製作團隊教授的都是在家中能實踐的菜式，讓她真的有所成長，現在更會邀請朋友來「點菜」，準備煮大餐給大家品嚐。龔嘉欣這番話語，展現了她對演藝工作的熱忱，以及對同行的深切關懷與支持。她不僅在工作中力求完美，更在頒獎禮上體現了藝人之間的團結精神。