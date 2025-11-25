冼靖峰冇份入圍戲劇獎力撐老best丁子朗奪男配　跳舞進步等觀眾評

歌手冼靖峰昨日（24日）於《萬千星輝頒獎典禮》入圍名單公有記者會中獲得多款的提名，冼靖峰接受《香港01》訪問時被問到再次入圍「男飛躍」一獎的感覺時，他表示入圍是鼓勵他繼續發掘自己的才能。他更分享了對即將來臨的頒獎禮的看法，以及在音樂創作和不同領域發展上的心路歷程。但對於自己首次包辦曲詞編監，他自嘲：「難學難精」。對於每年頒獎禮的提名，冼靖峰表示：「其實，我覺得每一年這個獎項都是令到我會更加鼓舞，我去繼續去探索、去發掘更多方面的一些才能。」他進一步解釋，他指的「才能」並不僅限於唱歌、演戲和主持，而是「很多細微的一些、一些技巧上的東西」。

冼靖峰表示入圍是鼓勵他繼續發掘自己的才能。(葉志明 攝)

至於頒獎禮的「心水」，冼靖峰毫不猶豫地表示支持好友丁子朗，皆因他同時獲得多個劇集提名：「他都會 send 給我，跟我講『覺得這個演得怎樣？』我都會『OK，我們大家share 一下一些experience。』」他透露兩人會互相交流演戲經驗，共同進步。

至於頒獎禮的「心水」，冼靖峰毫不猶豫地表示支持好友丁子朗。(葉志明 攝)

談及音樂創作，冼靖峰提及他在《香港原味道》節目中創作的主題曲，對他來說意義重大：「應該是第一次有一首歌是曲、詞、編、監都做完（包辦）。他們是特意給我這個機會，因為他們知道我有去做曲的一些 demo。」他表示製作這首歌並非他一個人的功勞，更提到他主動提議讓幾位主持一同參與合唱，因為這次的主持陣容涵蓋了歌手、棟篤笑主持等不同範疇，希望透過分工讓更多人參與其中，產生不同的火花。

談及音樂創作，冼靖峰提及他在《香港原味道》節目中創作的主題曲，對他來說意義重大。(葉志明 攝)

而對於自己的「跳舞」進步，冼靖峰則笑稱不敢自己說，要交由觀眾來評判：「有沒有進步這件事呢，真的不能自己講，是觀眾去講。」他更透露近期將有舞蹈表演，相信他跳成怎樣，到時大家一定要悉目以待。