「東張男神」曾錦燊同呢位女神最友好：都有啲好深入嘅

在新晉主持界迅速崛起的藝人曾錦燊，日前（24日）出席《萬千星輝頒獎典禮》入圍名單公布記者會，他接受《香港01》訪問時謙虛地透露自己對奪得「最佳男主持」獎項沒有抱太大希望，但字裏行間卻透露出對工作獲得認可的喜悅與感激，更坦言希望能賺取更多收入，為家人帶來更好的生活。

曾錦燊接受《香港01》訪問時謙虛地透露自己對奪得「最佳男主持」獎項沒有抱太大希望。(葉志明 攝)

「東張男神」曾錦燊首先感謝公司給予的肯定，讓他能與一眾資深前輩同場競逐獎項，直言：「其實已經代表我贏咗，肯定咗我一年做過嘅嘢。」他特別提到自己在《東張西望》及《滴水不漏拯救隊》中擔任主持的工作，感激監製和導演給予機會，讓他可以做自己喜歡的工作。當談到心目中的「最佳男主持」人選時，曾錦燊毫不猶豫地支持前輩區永權，他認為區永權非常專業，而且過去曾獲獎，絕對有能力再次奪得殊榮。

「東張男神」曾錦燊首先感謝公司給予的肯定。(葉志明 攝)

作為「東張男神」，日夜與多位「東張女神」合作無間，問到哪一位「女神」最讓他印象深刻，他想了想，笑言是鄧凱文。但對於會否想更深入認識甚至追求時，曾錦燊笑指：「其實都有啲好深入嘅，有啲女神都好深入㗎啦。」他坦言與「女神」們的相處更像朋友，特別提到與陳庭欣經常有交流，更會互相教導，彼此關係十分友好。不過，當被要求選出最漂亮的一位時，他巧妙地迴避，只說是鄧凱文，隨即又補充，因為近期與鄧凱文有很多合作機會，例如一同出席慈善晚會或節目，所以彼此間的友誼也更深厚。至於公司有否下「禁愛令」時，曾錦燊坦言公司希望他盡量低調，但就沒有阻止談戀愛，證明公司對他自由度都頗大。

作為「東張男神」，日夜與多位「東張女神」合作無間，問到哪一位「女神」最讓他印象深刻，他想了想，笑言是鄧凱文。(葉志明 攝)

談及事業發展，曾錦燊坦言現階段的工作雖然得到不少肯定，但作為藝人，工作性質相對「被動」，因此他年前亦開設了自己的時裝店作為副業。他將自己的收入分配比喻為「八二比」，即八成收入來自TVB，而時裝店則佔兩成。他解釋：「其實需要一個副業，可以去support下自己，有時間其實係無嘢做，就可以做其他嘢。」他認為副業能讓他好好利用空閒時間，同時也能賺取額外收入。當他被問到現在的收入時，他幽默地回應：「多少少囉，不過叫做可以正常咁樣去生存到呢個世界，但未去到生活。」因此，他希望未來能賺更多錢，讓自己可以享受「生活」。

談及事業發展，曾錦燊坦言現階段的工作雖然得到不少肯定。(葉志明 攝)

這份對「生活」的渴望，源自對家人的愛。曾錦燊提到父母今年準備退休，自己現在也有給予家用，不過他強調雖然不是很多，但希望盡一點心意。對於未來的規劃，他透露父母曾表示擔心娛樂圈工作不穩定，但同時也支持他追夢。他已向父母承諾會先在主持工作上站穩腳跟，之後再將重心轉往副業，為未來鋪路。儘管父母對他並非百分百支持，但他仍會堅持腳踏實地，並以「賺多啲錢孝敬父母」為最終目標。