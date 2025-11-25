巨星男神後巷遇粉絲求合照　嫌環境黑一細心舉動獲讚：像做夢一樣

現年70歲的國際影帝周潤發（發哥）出道半世紀，憑藉《英雄本色》、《賭神》系列等經典電影深入民心，後更以《臥虎藏龍》、《神鬼奇航3》等作品蜚聲國際，穩坐三屆金像獎及兩屆金馬獎影帝寶座，演藝成就非凡。雖然貴為國際影星，但發哥私下生活向來低調無架子，經常幫襯小店、行街市，對街坊、遊客的合照要求他總是來者不拒，並親自揸機自拍，所以3至80都喜歡他，是出名的「親民男神」。甚至有不少遊客來港更特意整理發哥常出沒地方，成為行程之一，希望能偶遇真人，可見他人氣爆燈。而近日，又有幸運網民「野生捕獲」發哥，事後更在社交平台分享發哥一個極之窩心的細節，令他感動直呼：「像做夢一樣！」

近日有網民在社交平台分享與發哥合照，相中發哥以招牌黑色運動look示人，笑容和藹可親，精神飽滿，該網民以「偶遇周润发 发哥真的太nice了」為題分享，透露自己在某食肆吃晚飯時，發現發哥也在店內用餐。待發哥離去時，網民與友人即時衝出去希望能「集郵」。網民憶述當時情況：「我跑過去看到發哥在小巷子裏，四目相對我有點尷尬，這個時候偷拍已經不合適了，我就淡淡的問了一下：『發哥，可以和你合個影嗎？』」

面對粉絲突如其來的要求，發哥不但沒有拒絕，更非常親切。網民形容當時眼前的發哥是一個「慈祥的老人」，發哥隨即二話不說回應：「來，手機給我。」並主動摘下口罩。不過最令網民驚喜的，是發哥隨後的舉動。由於當時小巷環境昏暗，發哥接過手機後並沒有即時拍照，反而拉著網民往外走。網民一度感到愕然：「我還奇怪為啥拉我，我才發現原來巷子裏太暗，拉我到路燈的地方，非常細心。」

在自拍期間，發哥更一邊揸機，一邊與網民閒話家常，親切詢問對方來自哪裏，毫無巨星架子。該網民激動表示：「就彷彿老友一樣，感覺做夢一樣，心情淡淡的，太神奇了...」帖文一出，網民紛紛留言羨慕博主可以與發哥如此近距離互動，又大讚發哥是「真正巨星」，細節見人品。