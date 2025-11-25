193被爆戀Collar成員Candy譜10個月地下情　晚餐後返男方家度春宵

現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）今日（25日）被雜誌爆出與女團COLLAR成員Candy（王家晴）拍拖，有指兩人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，至今已秘密交往10個月！

193被爆戀上Collar成員Candy。（IG圖片）

有指兩人已經開展10個月地下情。（IG圖片）

據報道指，近日193駕駛銀色Benz G-Class座駕，接送剛在ViuTV收工的Candy。為保愛苗，兩人見面後做足保密功夫，戴上帽子和口罩。193對女友呵護備至，不僅耐心等待，更駕駛至尖沙咀與Candy共享火鍋晚餐。席間兩人有講有笑，之後更一同返回193的住所共度春宵。

Candy一直被稱為「A0女神」。（IG圖片）

193過往情史豐富，最為人所知的，是與「人氣女神」阿Gi（樊沛珈）的一段三年情，但兩人於去年分手。今年7月曾強烈否認與Lolly Talk成員Tania的緋聞。而現年22歲的Candy出道以來，一直被稱為「A0女神」，她曾公開表示，理想型是像193或李光洙一樣的長腿Oppa。如今戀情曝光，終於成功出Pool。

兩人被拍得晚餐後返男方家共度春宵。（IG圖片）

另外，有密友爆料，指193經常擔當司機接送Candy，更會準備早餐，最近193更搬到沙田與Candy的住處相近，兩人已發展至半同居關係。兩人其實早於IG洩蜜，兩人除了一同欣賞舞台劇，Candy也曾佩戴193自家品牌的頸鏈自拍，低調放閃。據密友透露，Candy被193的幽默感打動，雖然兩人相差13歲，但相處舒服，沒有代溝。