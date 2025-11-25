視帝現任妻洗頹氣罕有現身　極似老公經典反串角色︰男扮女裝？

TVB三屆視帝羅嘉良早年曾傳出身體抱恙不幸患癌，就此他已親身闢謠。近年羅嘉良主攻內地市場，家庭生活同樣備受關注。第二任內地演員妻子蘇岩近月為了陪伴12歲女兒Sela而移居英國，兩夫婦長期分隔兩地。近日她罕有亮相，現身老公演唱會，最新回春狀態，與早前被指容顏憔悴若判兩人，隨即引起網民關注。

近年羅嘉良主攻內地市場。（微博）

羅嘉良與蘇岩於2009年結婚。（視覺中國）

在網民分享的最新照片中，蘇岩身穿紅色上衣，悉心打扮後面色紅潤精神飽滿，不過有大批網民竟然指蘇岩的裝扮及樣貌都跟老公羅嘉良在TVB經典劇集《先生貴姓》中的反串女角「Diana」驚人地相似，更表示兩人極有夫妻相：「為啥像羅男扮女裝的樣子？」、「看著像羅嘉良啊」、「夫妻相」、「女版羅嘉良」。

蘇岩罕有亮相。（小紅書）

有大批網民竟然指蘇岩的裝扮及樣貌都跟老公羅嘉良在TVB經典劇集《先生貴姓》中的反串女角「Diana」驚人地相似。（小紅書）

網民指兩人好有夫妻相。（小紅書）

羅嘉良於《先生貴姓》中的反串女角「Diana」。（劇集畫面）

羅嘉良與蘇岩於2009年結婚，當是羅嘉良與首任太太方敏儀離婚僅一年，便高調娶蘇岩，一度引發外界爭議。羅嘉良與前妻方敏儀從拍拖到結婚相伴超過20年，並育有一子羅裕珹，但婚姻僅維持10年。由於羅嘉良離婚後迅速再婚，當時不少人指責他因為蘇岩而棄糟糠，更有報道指他每月僅支付12000港元的贍養費。不過，前妻方敏儀其後親自為羅嘉良澄清，更指羅嘉良更一力承擔兒子前往加拿大升學的所有費用，並大讚蘇岩為人爽朗。