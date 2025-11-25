港姐季軍胡家惠二度離婚　否認貪錢：從未俾過一分家用

2002年香港小姐季軍胡家惠日前高調宣布與第二任丈夫Manfred Lau結束三年的婚姻，再次回復單身。胡家惠發文表示「Call me Ms WU」，因為：「各位親愛的朋友們，在此宣佈我又回復單身。過去六年的美好生活要完結了…他說他照顧我們的任務已完成，現在需要下車，去追尋他的個人理想，雖然事出非常突然，但我也會接受，畢竟每個人都有他的選擇權利。」

離婚收場。（IG/@cathy_wukarwai）

胡家惠發文表示與第二任丈夫Manfred Lau結束六年的婚姻，再次回復單身。(ig@cathy_wukarwai)

胡家惠再次回復單身。(ig@cathy_wukarwai)

胡家惠回復單身後表示情緒雖然低落，但躁鬱症沒有因此而復發，她更表示將與兩女兒一起探索餘下的旅程，並且期待展開美好的人生。雖然她好像正能量滿滿，但面對再一次的離婚，其實她都情緒低落：「今次再一次離婚，情緒雖然非常低落，痛哭了幾場，但並沒有令到我的躁鬱症發作，因為這次我懂得與我最親的人分享我的感受，感謝你們的陪伴。」

不過當一對年幼的女兒看到媽媽被外界抨擊，亦忍不住力撐媽媽：「我的寶貝們今天想說點甚麼，因為她們看到了一些關於媽媽的負面評論。（大女）Charlotte 說： 『我的媽媽不是公主，不需要王子來拯救她，她是女王。』（細女）Christy 說：『請不要說我媽媽的壞話，她雖然有名，但她不喜歡這樣。就像你不希望全世界都知道你的負面消息一樣，對吧？ 』我知道我不是完美的媽媽，但我生命中有兩個完美的女兒。這就足夠了。」胡家惠接受傳媒訪問時更否認貪錢，指與前夫一直保持經濟獨立，對方更從未俾過一分家用！

胡家惠表示將與兩女兒一起探索餘下的旅程，並且期待展開美好的人生。(ig@cathy_wukarwai)

胡家惠2018年與前夫邱仲平離婚，二人於2011年結婚並育有兩名女兒，但是在她懷第二胎時，前夫對她不忠，讓她深受打擊，更因此患上躁鬱症。在離婚後翌年，胡家惠迎來第二春，與Manfred Lau相戀並在2022年6月宣布再婚。婚後丈夫亦與她兩名女兒相處非常融洽，她不時在社交平台大曬幸福生活，可惜這段婚姻只維持了三年多便告吹。

胡家惠原來已經43歲。（Facebook@CATHY WU）