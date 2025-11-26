吳卓羲自爆Chok樣背後代價　獲封「港圈顏值天花板」全靠一樣嘢

現年46歲的吳卓羲（Ron）近年主力北上發展，參與《披荊斬棘2》、《大灣仔的夜2》及《今晚好犀利》等多個真人騷節目，憑着「直腸直肚」的直率性格成功圈粉。除了個性討好外，吳卓羲防腐級的凍齡外貌也令不少人驚嘆，多年來也保持帥氣顏值，是不少女士心目中的男神。近日，吳卓羲接受內地傳媒訪問時，對於被封為「港圈顏值天花板」的稱號，他不但沒有「偶像包袱」，更幽默大爆背後的「辛酸代價」。

吳卓羲當年在TVB已是公認的靚仔小生，隨着年歲增長，不但顏值不減，更增添男人味。在訪問中，當記者提到他被網民封為「港圈顏值天花板」時，吳卓羲隨即發揮其幽默本色，笑言：「哎，這是化妝品的威力，哈哈。」而為維持由頭Chok到落腳的型仔形象，吳卓羲坦言背後付出不少汗水：「有時你覺得拍出來帥，你們看就是，但是我們有六層的衣服在裡面。」他更爆出一句金句：「帥就不怕熱！」這謙虛又充滿綜藝感的回應，令在場氣氛瞬間變得輕鬆。

記者隨後要求吳卓羲即席擺出一個帥氣Pose，豈料這位「衝動小生」語出驚人，笑說：「天花板嘛，不用擺了吧，（天花板）你們說的，不是我說的。」談到保養祕訣，吳卓羲認為心態決定狀態，保持樂觀、開心最重要：「如果你每一天都是無精打采，你肯定就沒有光彩。」

吳卓羲以往演過不少警察角色，加上形象正氣，主持笑言：「這麼帥的臉，即使演了壞人也不讓人恨。」但吳卓羲自言最喜歡演反派，他解釋演反派可以有更多發揮空間，能夠憑空想像很多東西去演繹，是一件非常好玩的事。至於若有機會演反派，最想誰做他對手？吳卓羲二話不說點名兩位影帝級人馬：「張家輝、劉青雲。」看來吳卓羲戲癮甚大，期待與高手過招。

訪問片段一出，引來大批網民熱議，不少人對吳卓羲的顏值給予極高評價。有網民留言大讚：「確實很帥」、「幽默，帥氣，睿智，真誠～集於一身，so charming 」、「是的顏值没話說」、「他五官確實好看」，更有人直指他：「保鮮期好長」、「他真是秒殺內娛所有」。

