離巢港姐自爆身心疲累要「昏迷休養」　曾被爆疑似偷食TVB人夫

現年39歲的前港姐朱智賢（Ashley）自離開TVB後積極經營社交平台做KOL，不時曬出靚相派福利。朱智賢離巢翌年宣布與拍拖8年的謝東閔分手，感情方面未傳出有消息，近日偕兩位閨蜜飛富國島旅行，她受訪擔心指明年40歲，驚沒有人為她布置。日前朱智賢在Instagram分享近況，她發文指：「準備昏迷」，叫人不要騷擾她，令人憂心。

朱智賢去年與TVB約滿。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢不時去行山。 （IG：@ashley_ellabel）

朱智賢日前在限時動態上載一張照片，朱智賢躺在床上，曬出美腿，她手持狀似藥物的膠囊，發文指之後幾日要好好休養，她說：「準備昏迷 有咩呢幾日都唔好搵我 要好好休養」。朱智賢又加上一個疲倦的Emoji，似乎身心疲累。

朱智賢身材FIT爆。(IG圖片)

朱智賢泳衣剪裁特別。（IG：@ashley_ellabel）

朱智賢於2020年被爆偷食2016年港男冠軍黎振燁。當年，已為人夫的黎振燁被爆背懷孕妻偷食朱智賢，指二人當時躲在車廂一起吃蛋糕，黎振燁更被指曾撇下太太陪朱智賢看醫生，因而傳出出軌一事。當時被爆偷食事件後，朱智賢男友謝東閔陪同出席記者會，雖然形象盡毀，但謝東閔仍然不離不棄一直陪同多年。而朱智賢早前離巢TVB後，謝東閔亦緊隨女友腳步離巢，大家都認為二人外出可以「夫妻檔」一起「搵銀」，之後卻傳出分手消息。

朱智賢上載照片，似乎身心疲倦。（IG圖片）

朱智賢出海慶祝38歲生日。（IG：@ashley_ellabel）