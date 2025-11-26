陳詩欣激動澄清無做「收陰手術」　慘呻被網絡欺凌：不安同無力

現年32歲的前TVB小花陳詩欣（Eunice）憑節目《3日2夜》及《學是學非》彈出，更有「一件頭女神」之稱，她自2021年尾嫁圈外有米男友陳爾正（Joshua）後就淡出幕前，婚後搬入千呎半山豪宅，又經常周遊列國，大曬奢華行頭，安心過少奶奶生活。婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！今年7月陳詩欣順利誕下囝囝Liam，正式榮升人母，不時分享湊仔生活，幸福滿瀉！早前陳詩欣自爆產後3個月已成功減了15磅，更針對私密部位做了BTL療程！

招牌長腿！（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

經常周遊列國。（IG@eunicechanszeyan）

好身材！（IG@eunicechanszeyan）

好身材！（IG@eunicechanszeyan）

婚後搬入千呎半山豪宅。（IG@eunicechanszeyan）

婚後積極備孕的陳詩欣，經過三年努力，終於在今年情人節宣布懷孕喜訊，更一索得男！（IG@eunicechanszeyan）

一家三口溫馨合照。（IG@eunicechanszeyan）

一家三口溫馨合照。（IG@eunicechanszeyan）

早前陳詩欣在IG大玩「你問我答」，大方承認自己近期針對私密部位做了「BTL」：「其實未生之前已經好想做，生完之後我覺得就必須要做，大家唔好以為唔係順產就唔會鬆，盆底肌點都會有一定嘅鬆弛，治療師同我講好多女士都會做！唔同年齡層嘅女士都可以，唔使尷尬喎！」不過其後傳媒報道時就指陳詩欣做了「收陰手術」，掀起熱議，對此，陳詩欣日前就撰長文激動澄清：「過去兩日，因為一則並不完全屬實嘅報導，我嘅社交平台湧入大量留言，當中有擔心、亦有不明所以嘅攻擊同嘲笑。老實說，呢段時間我嘅心理壓力好大，甚至有啲不安同無力。」並強調：「我希望可以再次清楚地講一次，報導所提及嘅『手術』並唔屬實，我做嘅只係一個簡單而常見嘅產後護理療程，整個過程非常安全。事件被誇大描述，確實令我感到錯愕同受傷。唔係因為我做咗啲咩，而係因為好多評論都係基於誤解。抱歉令身邊好多人有所誤會同擔心，亦帶嚟好多不必要嘅揣測。」

陳詩欣自爆產後3個月已成功減了15磅。（IG@eunicechanszeyan）

分享產後修身過程。（IG@eunicechanszeyan）

瘦過未生前！（IG@eunicechanszeyan）

Fit！（IG@eunicechanszeyan）

分享修身秘訣。（IG截圖）

大玩「你問我答」。（IG截圖）

大玩「你問我答」。（IG截圖）

大玩「你問我答」。（IG截圖）

陳詩欣自爆近期針對私密部位做了「BTL」，據知BTL私密緊緻療程透過射頻和超聲波技術緊緻私密組織，並透過電磁波來強化盆底肌肉。兩者都是非侵入性療程，旨在從根本上改善女性私密困擾。（IG截圖）

陳詩欣坦言：「網絡欺凌真係會傷人。好多網民未查證，就已經對外貌、身體、選擇作出評論；呢啲說話背後，可能需要花好長時間先消化到。但我知道，我唔係唯一一個面對過呢啲情況嘅女性。好多女性、媽媽、或者曾經因為身體、外貌或健康問題被指指點點嘅朋友，都可能曾經有同樣感受。如果你都經歷過以上嘅情況甚至收到傷害，希望你知道，你並唔孤單。我選擇以呢個形式講返件事，唔止係為咗反擊，亦係希望鼓勵更多人願意分享，願意討論，願意支持彼此。亦都想提醒返大家，無論作為公眾人物定只係一個普通人，你只需要為自己同身邊在乎嘅人交代就可以了。」

一家三口。（IG@eunicechanszeyan）

分享湊仔生活。（IG@eunicechanszeyan）

分享湊仔生活。（IG@eunicechanszeyan）

Sweet。（IG@eunicechanszeyan）

分享湊仔生活。（IG@eunicechanszeyan）

最後陳詩欣表示希望避免再有類似誤會發生，並感謝一直關心及支持自己的朋友同粉絲：「無論我哋認唔認識，我都真心感恩每一位，你哋每一句支持都帶俾我力量。希望我今日呢一段分享，都可以為其他曾經受傷嘅你，帶嚟少少勇氣。希望大家都會繼續照顧好自己，為你愛同愛你嘅人而活。」

分享湊仔生活。（IG@eunicechanszeyan）

百日宴。（IG@eunicechanszeyan）

百日宴。（IG@eunicechanszeyan）

半山豪宅！（IG@eunicechanszeyan）

孕照！（IG@eunicechanszeyan）

好身材。（IG@eunicechanszeyan）

婚後淡出幕前。（IG@eunicechanszeyan）