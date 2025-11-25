193傳秘戀Candy一齊返歸　貼合體片段回應戀情：預祝大家聖誕快樂

現年35歲的ERROR成員193（郭嘉駿）今日（25日）被雜誌爆出與女團COLLAR成員Candy（王家晴）拍拖，有指兩人因合作綜藝節目《公司逼我打籃球》而擦出愛火，至今已秘密交往10個月！據報道指，近日193駕駛銀色Benz G-Class座駕，接送剛在ViuTV收工的Candy。為保愛苗，兩人見面後做足保密功夫，戴上帽子和口罩。193對女友呵護備至，不僅耐心等待，更駕駛至尖沙咀與Candy共享火鍋晚餐。席間兩人有講有笑，之後更一同返回193的住所共度春宵。

「A0」王家晴被指戀上193，報道更強調二人的29cm身高差。

而193今日下午就在IG貼出與Candy的打邊爐片回應戀情，二人的裝束與被傳媒偷拍到的相同，片中Candy與193合唱其新歌《你的名字 我的聖詩》，女方冧豬樣望住193，而歌詞內容亦甜到漏，例如：「讓我的 和你的宇宙 從那天邂逅 瞬間結合 永恆十指緊扣 明天燈飾就完 珍惜今晚仲有 從不看手機拖了你手」不過片末就有作曲人Delta T出場，193似乎想表示當日並非二人行，似乎想表示與Candy見面僅屬拍攝新歌宣傳的短片。

他發文時亦不禁抽報道水，引述報道中講到Candy矮自己29cm一事，並寫下：「本身拍緊一系列我新歌嘅cover片，諗住由12月開始每日出一條reels同大家倒數聖誕節，依家164cm嘅王小姐突然偷步變咗首發😂感謝矮我29厘米、鍾情長腿Oppa嘅 @candyw1219 同我cover《你的名字 我的聖詩》，大家期待吓之後仲有啲咩人會同我cover啦，同時亦歡迎各位提議想睇我同邊個cover呢首歌，提前一個月預祝大家聖誕快樂🎅🏻🎄」而Candy亦轉發了片段，回覆：「師兄，可摸耳俾credit字幕組同事aka我」代表她有份幫手後製這條片。