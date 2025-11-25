滕麗名爆電影版《尋秦記》戲份內幕　開心可重聚：好多演員好少見

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》多年來都深受觀眾歡迎，今（25日）多位參演演員就出席感恩大派對宣傳活動，並在現場大玩遊戲，相當開心。而在接受《香港01》訪問時，問到憑該劇集獲《萬千星輝頒獎典禮2025》的「最佳女主角」提名，滕麗名就表示：「其實我又唔係第一次喺《愛回家》參選「最佳女主角」。但起碼大家有支持，呢樣最緊要。」而在旁的歐瑞偉則獲「最佳男配角」提名，他就強調會平常心心看待：「我又唔係太過激動，因為我可能已經提名過幾次，所以我嗰個接受嗰樣嘢覺得OK喎。」

《愛回家之開心速遞》多年來都深受觀眾歡迎。（陳順禎 攝）

滕麗名獲提名「最佳女主角」，歐瑞偉獲提名「最佳男配角」。（陳順禎 攝）

而提到有份參演的電影版《尋秦記》即將上映，滕麗名及歐瑞偉都相當期待，她還分享拍攝感受：「大家仲可以聚到埋一齊，好多演員都好少見，因為佢哋已經出咗去拍其他嘢，見到個種感覺好開心同好溫馨，大家都冇乜變個種感覺真係好開心。」而因為該電影更勾起他們拍電視版《尋秦記》一些往事，當年《尋》在內地多個地方取景拍攝，其中一個地方就在內蒙古，因為是沙漠之地且沒有地標指示，又因電源有限情況下，需結伴去打電話，甚至乎連打電話都成問題等，有太多難忘的回憶至今仍令他們印象深刻。

二人有份參演的電影被《尋秦記》即將上映。（陳順禎 攝）

拍電影版《尋秦記》勾起他們許多回憶。（陳順禎 攝）

另外，滕麗名亦提到與古天樂有多對手戲：「其實今次啲戲會比較Heavy，所以圍戲（群戲）比較多，總之拭目以待。」亦期待有機會可與劇組人員到不同城市作宣傳。

在電視版《尋秦記》中，滕麗名飾演善柔。（陳順禎 攝）