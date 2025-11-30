落選港姐坐頭等艙歎魚子醬曬富貴生活　嫁大25歲富商榮升百億闊太

曾有無綫（TVB）「御用宮女」之稱、現年38歲的前港姐李美慧（Vivi），2018年與年長25歲的百億富商曾文豪結婚，婚後誕下一女一子，她亦自此淡出娛樂圈，專心照顧家庭，一家四口過着幸福生活。雖然李美慧婚後榮升百億闊太，但向來以慳家見稱的她生活依然貼地，不但打扮樸素，又帶囡囡一起食茶餐廳，從不炫富！不過日前李美慧就曬出搭飛機坐頭等艙，大歎魚子醬的照片，大曬富貴生活！

李美慧先後為老公誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉。（IG@vivi326）

一家四口幸福美滿。（IG@vivi326）

李美慧同一對仔女為老公曾文豪慶祝生日。（IG@vivi326）

幸福美滿。（IG@vivi326）

去旅行。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

幸福。（IG@vivi326）

和服look。（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

老當益壯！（IG@vivi326）

盡心盡力照顧一對仔女。（IG@vivi326）

李美慧在IG限時動態分享照片，並寫道：「Hi Dubai.」相中所見，她身處飛機頭等艙，一邊睇電影，一邊歎果盤同魚子醬，相當享受！單親家庭長大的李美慧，熱愛藝術，3歲學琴、學音樂劇，中學至大學一個人到北京，入讀著名學府中央民族學校及北京舞蹈學院，2003年於北京舞蹈學院民族舞本科畢業，曾以「韋薇」之名參加鳳凰衛視《中華小姐環球大賽》，獲得「最佳才藝小姐」獎。2006年李美慧參選港姐，落選後入讀TVB第21期藝員訓練班，因經常飾演宮女而有「御用宮女」的稱號，之後她隻身到內地發展，不但講得一口流利普通話，更識四種口音，包括東北、湖北、河南及北京，她由小角色捱到擔正女主角，曾在一年內拍了10部電影、1部電視劇，又參加節目，年賺過百萬！

李美慧身處飛機頭等艙，一邊睇電影，一邊歎果盤同魚子醬，相當享受！（IG截圖）

居高臨下！（IG截圖）

親手整麵包。（IG@vivi326）

樸素。（IG@vivi326）

親力親為照顧一對仔女。（IG@vivi326）

茶餐廳撐枱腳！（IG截圖）

李美慧返北京參加母校70周年校慶。（IG@vivi326）

李美慧在《深宮計》中飾演宮女。

李美慧曾隻身到內地發展。（視覺中國）

直至29歲那年，媽媽提醒她年紀不小，於是李美慧回港為終身大事打算，結果在一次朋友飯局中認識曾文豪，拍拖半年後在2018年6月舉行婚禮，同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。雖然李美慧當年未婚先孕，加上與曾文豪年齡差距大而不被外界睇好，但她就先後誕下一女一子，湊成一個「好」字，為曾家開枝散葉，組成幸福四口之家！而李美慧一家不時飛到法國自家豪華別墅及莊園度假，莊園綠樹環繞，環境清幽，設有自家泳池，目測逾10米，而豪宅客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐，甚具氣派，莊園內種植了不少果樹，李美慧同囡囡曾在自家莊園採柑橘，並用來醃鹹柑桔，他們又養綿羊做寵物，生活寫意！

出海！（IG@vivi326）

出海！（IG@vivi326）

出海！（IG@vivi326）

李美慧飛往法國的私家莊園度假。（IG截圖）

不時去度假。（IG@vivi326）

自家泳池。（影片截圖）

2018年結婚。（視覺中國）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

2018年6月在香港結婚。（IG@vivi326）

同年7月再於法國莊園安排浪漫婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

莊園婚禮。（IG@vivi326）

設有自家泳池。（IG@vivi326）

客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐。（IG@vivi326）

客廳空間闊落，有落地大玻璃及壁爐。（IG@vivi326）

聖誕樹。（IG@vivi326）

摘葡萄。（IG@vivi326）

莊園內種植了不少果樹。（IG@vivi326）

採柑橘。（IG@vivi326）

用來醃鹹柑桔。（IG@vivi326）

養綿羊。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

為囝囝慶祝2歲生日。（IG@vivi326）

生日快樂！（IG截圖）

溫馨。（IG@vivi326）