愛回家｜陳浚霆被批雞仔聲難令觀眾投入　自言滿意演出7字回應

TVB處境劇《愛回家之開心速遞》一直都深受觀眾歡迎，今（25日）就在電視城舉行感恩大派對宣傳活動，多位主要演員均有出席，大家在現場大玩遊戲，相當開心。

陳浚霆、古佩玲一同獲得「飛躍進步男、女藝員」提名。（陳順禎 攝）

而《愛回家之開心速遞》在今年的《萬千星輝頒獎典禮2025》中除了獲得「最佳劇集」提名之外，劇中亦有多位演員獲得其他提名，包括有陳浚霆獲「飛躍進步男藝員」提名及古佩玲獲「飛躍進步女藝員」提名，而在接受《香港01 》訪問時，對於獲得提名他們都大表開心，古佩玲表示：「好感恩好激動，但我想幫佢（陳浚霆）拉票，因為佢之前被提名咗好幾次。」在旁的陳浚霆就揚言：「好幾次都擦身而過，今年都係平常心態，但係開心嘅。今年唔係淨係《愛回家》，成績表上多咗個《金式森林》個迴響都唔錯。希望一齊攞獎。」而他又續言希望羅子溢能奪得「最佳男主角」，同時希望自己有份演出的劇集《愛回家》及《金式森林》，其中一部能奪「最佳劇集」就好。

陳浚霆希望羅子溢能奪「最佳男主角」。（陳順禎 攝）

而提到他在《金式森林》中演出，當中因為聲線偏高問題而被部分網民指「雞仔聲」難投入劇情當中，就此他就作出表示：「我又覺得我個部分又唔係好覺有呢個問題，我明啱啱入行睇返舊個啲片係有，《金式森林》唔係好多囉感覺。但我都有去留意番演得又唔係咁差，身邊朋友都話冇乜嘢。（對於自己聲線點去作改善？）我覺得要準備每一個角色都要做唔同嘅功課，當然我希望我每次講嘢都更加清楚啲，（網民批評你雞仔聲會唔會好傷心？）我把聲係咁㗎嘛。但我又唔覺得，我睇番playback嘅時候又唔覺得雞仔聲。」揚言看過去的舊片和現的片段是有分別的，對於自己在這部劇的演出，自認是合格的。

陳浚霆因聲線偏高被網民批評「雞仔聲」。（陳順禎 攝）

另外，提到在過去的台慶活動上，古佩玲以一身性感裝束示人，獲得不少關注。但因多年來有傳她「整容」，所以引來有很多網民專注留意她容貌上變化，對此她就表示：「其實化妝上面我都落咗好多心機，之前有時候用咗一啲化妝師係出咗事，我都冇再用。（網民經常專注你容貌上變化會唔會唔開心？）我好Open 大家畀唔同嘅意見我，努力喺度吸收緊，因為我自己都係一個學習嘅過程，我由2019年到而家慢慢去成長，我都係好open㗎。」