秦沛女兒闖荷里活遇難關自爆抑鬱症復發　曾因情傷寫遺書三度自殺

資深演員秦沛的女兒姜麗文（Lesley）入行多年，曾以歌手身份闖樂壇，其後因在《愛‧回家之開心速遞》中飾演「Liza」一角而為人熟悉，更奪得「飛躍進步女藝員」獎。今年3月姜麗文宣布離巢，簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活。

秦沛與女兒姜麗文感情非常好。（IG圖片）

今年3月姜麗文宣布離巢，簽約美國一間演藝經理人公司，正式進軍荷里活。（IG圖片）

不過姜麗文進軍荷里活的路並不平坦，她透露現階段的生活就是不停試鏡，每次試鏡都有過千人爭取一個角色，競爭非常大。她日前在IG發文透露長達12年的抑鬱症再度復發，是自2014、2015年以來最嚴重的一次：「這個月對我而言相當艱難，因為抑鬱症第百萬次復發。整整12年了。這麼多年後，我仍然需要『保持堅強』打這場仗，即使用治療和抗憂鬱藥，有時也很令人氣餒和失望。這次很不妥，是我自2014、2015年以來覺得最強的一次？太瘋狂了。」

姜麗文日前在IG發文透露長達12年的抑鬱症再度復發。（IG圖片）

幸好今次察覺到情緒出現問題，姜麗文離世向老公求助，並立即睇醫生：「在艱難的日子裏，仍有兩件事對我極具幫助：其一是我的數字療法，就是將憂鬱程度以10分為滿分記錄（0代表毫無症狀，10代表世界末日），並對伴侶或值得信任的親人採取開放政策，讓他們無需言語便能知曉你的狀態。因為有時候，我們就是不想再談論這些。一遍又一遍，該死的12年！第二個真正幫助我的方法是強迫自己每天完成一件事，並以日為單位逐步推進。像是散步、做普拉提、烹調一頓美味佳餚。」

姜麗文感激老公一直陪伴在身邊。（IG圖片）

姜麗文感謝丈夫一直陪伴在身邊，更自覺幸運：「他是最好的伴侶，他現在也很專業了！說來有趣，我們會對伴侶感到極端的內疚嗎? 那種『你值得擁有更好的人』的念頭對吧？我也有過這種想法。但他總能溫柔提醒我：永遠不要為憂鬱而道歉。不管怎樣，想歡呼一下！這星期我持續感到快樂、健康又穩定，這意味着我又打贏一場仗了，各位！雖然累得要死，但我還在這裏！各位，保重。愛你！你並不孤單！」

姜麗文曾公開透露於2014年因情傷患上抑鬱症。（IG圖片）

姜麗文曾透露因情傷患抑鬱症，曾三度自殺。（IG圖片）

過去姜麗文曾公開透露於2014年因情傷患上抑鬱症，每天都在焦慮、驚恐症中鬥爭，在情緒最低落時曾三度自殺：「我回想其實有三次，很嚴重地考慮過或者試圖自殺。例如有一次我正等待過馬路，便會覺得『為甚麼你們駕駛得這麼好，為何不幫幫我撞向我呢！』最嚴重時真的寫了信，準備說再見。」幸好當時有父親秦沛及兄長姜文杰陪伴，認識老公時，男方常抽時間陪自己，亦願意為她去上網找有關抑鬱的資料、讀更多的書去幫助，終走出陰霾。

求助網站和熱線：

「情緒通」精神健康支援熱線：18111

香港撒瑪利亞防止自殺會熱線：23892222

醫院管理局精神健康專線：24667350

東華三院芷若園熱線︰18281

撒瑪利亞會熱線︰28960000

社會福利署熱線︰23432255

生命熱線：23820000

明愛向晴熱線﹕18288