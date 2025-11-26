李施嬅心疼車崇健遭批評　選擇不分手有望復合：他忍耐力比我們高

現年44歲的李施嬅與前未婚夫車崇健，最近因參與內地綜藝節目《再見愛人5》，嘗試透過在節目的互動與對談挽回八年情，引起許多關注。而經過多次的接觸及真心對話後，在近期一集節目中，李施嬅就直言很心疼車崇健，更第一次選擇了不分手，似乎有望成功復合。

二人因為節目而備受關注。（微博圖片）

李施嬅心疼車崇健

在這一趟旅程當中，李施嬅與車崇健互相剖白內心說話，透過互動及對談嘗試去了解不滿對方的行為等等。而車崇健自節目播出後，不少網民了解到原來他在這段戀情中是比較自私的，而且態度敷衍等等。但在近期的節目中，李施嬅卻對他突然心疼起來，表示在這段感情中自己是最能忍耐的人，但在相處這幾天以來，卻覺得其實是最能忍耐的：「在這八天，我覺得反而我會指他，就是之前的八年一起的是我，但這八天我覺得是他，因為其實我挺心疼，就是我看到他好像一個「傻瓜」一樣的在這兒，就是不知道發生甚麼事，他在一個情感方面是完全空白的，因為他是一個工作方面是非常厲害的一個人，但到這個地方的時候，他變成一個「傻瓜」，就完全幼兒園都不止的一個層面展示自己出來，我覺得太難了。」又揚言當大家批評他的時候，她其實是很難過的：「在這個節日裡面，大家都知道他有哪裡不好或者是會說他其實不懂，很難受的，但他沒有覺得難受，所以我覺得這個點讓我覺得他的忍耐力其實比我們每個人都高。」

李施嬅心疼車崇健。（微博圖片）

車崇健指李施嬅最有忍耐力

當李施嬅說出這一番說話的時候，車崇健一臉表現出很想哭的樣子，而站在他的角度，他卻認為是李施嬅是最能忍耐的：「因為過去八年，我常常就是不知道她生氣了，我從來都不知道她為甚麼，我每次都是「對不起」、「我錯了」、「你能原諒我嗎？」這些，我都不知道重點在哪兒。當我跟她分開了，我才慢慢想起來，她每次都跟我說，我都沒有放在心上，所以她過去八年就忍很多。」

車崇健表示最有耐心的人是李施嬅。（微博圖片）

二人有望復合成功？（微博圖片）

李施嬅第一次選擇不分手

透過這一段緊密日子的相處後，車崇健亦似乎改變了不少，更在清晨陽光下，主動為李施嬅送上一杯咖啡，相當貼心。而當需作決定選擇分手或不分手的時候，她就第一次選擇了不分手：「今天我是非常享受跟車崇健一起，從早上送咖啡給我，我看到他是真的很用心去改變，雖然我真的是不知道，這個改變跟之前是不是一模一樣，但我現在，今天只是享受這一刻。」似乎被對方的體貼打動了。

李施嬅就第一次選擇了不分手。（微博圖片）

李施嬅選擇了不分手，似乎亦心甘情願想再次嘗試這段感情，但不少網民對於她的選擇卻另有看法：「永遠叫不醒一個裝睡的人」、「姐姐是瘋了嗎」、「希望姐姐能夠及時醒悟呀」等，當然亦有不少網民支持她的選擇。