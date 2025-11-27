前晶女郎大曬西半山豪宅靚景 曾嫁富二代離婚後移居美國生活富貴
前「晶女郎」孟瑤因在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而出位，她在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但在2020年自爆已於2019年離婚，2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。近年孟瑤甚少公開露面，現時定居美國洛杉磯的她，除了陪囝囝讀書之外，亦積極進修演技，勇闖荷里活！近日孟瑤難得返港，日前她就相約好友坐遊艇出海，又大曬西半山豪宅靚景！
孟瑤2008年與內地富二代老公周磊結婚，獲老爺送贈位於北京朝陽區的三千呎豪宅，2019年離婚後「回流」香港發展，更進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。近日孟瑤返港，她在IG限時動態上載了一段短片，並寫道：「I love my home in HK.」片中所見，豪宅居高臨下，飽覽無敵大海景，景觀相當開揚！其實孟瑤過往亦曾曬出豪宅內部的照片，可見客廳空間闊落，設有大露台，飯廳擺放了一張大圓枱，可設宴招待親朋好友！
孟瑤近年主力在荷里活發展，亦有參與幕後工作，更由演員升呢做製片人，其首部製作的電影《Face Blindness》曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，相當犀利！而孟瑤離婚後生活依然富貴，除了有不少Hermès手袋之外，又出入高級餐廳、坐遊艇出海、坐私人飛機等等，現時更住在美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海，屋內裝修以白色調為主，空間闊落，玻璃門同玻璃窗採光度十足，更有一個超大花園，種了不少鮮花，再加上海景，景觀一流！
