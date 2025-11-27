前晶女郎大曬西半山豪宅靚景　曾嫁富二代離婚後移居美國生活富貴

前「晶女郎」孟瑤因在王晶電影《七擒七縱七色狼》、《我老婆係賭聖》中大騷出眾身材而出位，她在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但在2020年自爆已於2019年離婚，2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。近年孟瑤甚少公開露面，現時定居美國洛杉磯的她，除了陪囝囝讀書之外，亦積極進修演技，勇闖荷里活！近日孟瑤難得返港，日前她就相約好友坐遊艇出海，又大曬西半山豪宅靚景！

前「晶女郎」孟瑤。（視覺中國）

《七擒七縱七色狼》（視覺中國）

《我老婆係賭聖》（視覺中國）

憑出眾身材而出位。（視覺中國）

孟瑤在2008年與經營內衣生意的富二代周磊結婚，育有一子Dustin，但卻在2020年自爆已於2019年離婚。（視覺中國）

2022年9月她又突然宣布在美國誕下細仔Austin，但就未有透露BB爸爸的身份。（微博@孟瑤）

現時孟瑤與兩個囝囝定居美國洛杉磯。（微博@孟瑤）

積極進修演技。（IG@nataliemeng）

身材零跌Watt！（IG@nataliemeng）

近年定居美國洛杉磯。（IG@nataliemeng）

出席中美電影節。（IG@nataliemeng）

孟瑤2008年與內地富二代老公周磊結婚，獲老爺送贈位於北京朝陽區的三千呎豪宅，2019年離婚後「回流」香港發展，更進駐曾有「亞洲樓王」之稱的西半山豪宅天匯。近日孟瑤返港，她在IG限時動態上載了一段短片，並寫道：「I love my home in HK.」片中所見，豪宅居高臨下，飽覽無敵大海景，景觀相當開揚！其實孟瑤過往亦曾曬出豪宅內部的照片，可見客廳空間闊落，設有大露台，飯廳擺放了一張大圓枱，可設宴招待親朋好友！

相約好友坐遊艇出海。（IG@nataliemeng）

孟瑤同細仔。（IG@nataliemeng）

豪宅居高臨下。（影片截圖）

飽覽無敵大海景。（影片截圖）

景觀相當開揚。（影片截圖）

大曬豪宅！（影片截圖）

孟瑤過往亦曾曬出豪宅內景，鱷魚皮鑽石扣Hermès Birkin相當搶鏡！（微博@孟瑤）

豪宅坐擁半山無敵景觀。（IG@nataliemeng）

設宴。（IG@nataliemeng）

+ 5

孟瑤近年主力在荷里活發展，亦有參與幕後工作，更由演員升呢做製片人，其首部製作的電影《Face Blindness》曾奪得亞洲電影家協會「最佳外語影片」，相當犀利！而孟瑤離婚後生活依然富貴，除了有不少Hermès手袋之外，又出入高級餐廳、坐遊艇出海、坐私人飛機等等，現時更住在美國加州富豪區馬里布，豪宅背山面海，屋內裝修以白色調為主，空間闊落，玻璃門同玻璃窗採光度十足，更有一個超大花園，種了不少鮮花，再加上海景，景觀一流！

勇闖荷里活！（IG@nataliemeng）

性感！（IG@nataliemeng）

孟瑤大仔畢業。（IG@nataliemeng）

感情好好！（IG@nataliemeng）

睇NBA。（IG@nataliemeng）

生活依然富貴。（IG@nataliemeng）

打Golf。（IG@nataliemeng）

有不少Hermès手袋。（IG@nataliemeng）

坐私人飛機。（IG@nataliemeng）

住在美國加州富豪區馬里布。（IG@nataliemeng）

屋內裝修以白色調為主。（IG@nataliemeng）

飯廳。（IG@nataliemeng）

花園打邊爐。（IG@nataliemeng）

採光度十足。（微博@孟瑤）

大花園！（IG@nataliemeng）

豪宅背山面海。（影片截圖）