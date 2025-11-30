李蘢怡專訪｜揭退出真相爆曾被威脅　感謝陳百祥夫婦更罕談陳文媛

一首《夜遊杜拜》，令 2000 年代的樂迷記住了李蘢怡（Tiffany）這個名字。事隔多年，這首歌依然是 K 房經典，不過卻屢屢被歸類至「紅歌不紅人」，而主唱者也在12年前無聲無息地消失於鎂光燈下。現時長居英國的她，早前短暫回港，《01娛樂》把握機會約她專訪，親自剖白當年退圈真相。

在五光十色的娛樂圈背後，她曾經歷身份認同的崩潰——厭倦被定型為「花瓶、肉彈」，更感到自己「可有可無」。這種窒息感令她當年做出了最瘋狂的舉動——「我冇辦法再生活落去喇，我記得屋企樓下有間檀島麵包，佢話佢招聘，跟住我真係走去話『你係咪請人？』」這個看似荒謬的決定，卻是她脫離原有生活、決心斬纜的最後吶喊，亦意外地成為了她重生的起點。

訪問開始前，我問李蘢怡到底應怎樣叫她，她說：「如果係本身識得我係Tiffany嘅話，我Actually唔mind人哋叫我做咩，因為我覺得係一個connection嚟㗎嘛，但係你話新識嘅朋友，我自己介紹我係叫Olivia嘅。」她說當初想改一個和Tiffany感覺完全不一樣的名字，一位在美國長大的朋友就幫她改了Olivia。（林志龍、潘樂文攝）

李蘢怡是當年入行改的藝名，而原來她出生時已經叫李宜錚，現時只是用回本名而已。（林志龍、潘樂文攝）

《YES!》城市驚喜模特兒入行 獲相中做歌手

回顧入行經過，李蘢怡早在90年代末至2000年代初已由模特兒出道，途徑正是捧出過不少女神的《YES!》「城市驚喜」，「咁啱嗰時喺加拿大讀書，我返咗嚟香港，然後識到雯雯編輯，佢話『你有冇興趣影城市驚喜？』影咗之後其實我完全冇諗過佢哋會放做封面嘅，就係咁樣開始。之後回流咗返去，就參加咗模特兒比賽， 《amoeba》雜誌，跟住就咁樣入行。」隨後她簽約譚詠麟、陳百祥、曾志偉等共同創立的StarEast，與陳文媛（Bobo）同期成為力捧新人。雖然只推出過一張專輯，但當中的《夜遊杜拜》卻成為了廣東歌經典。

李蘢怡拍攝「城市驚喜」時，樣貌相當清純！（受訪者提供）

《夜遊杜拜》變經典原因 網民封杜拜代言人

原來這首歌的成功，全靠一個Acoustic（不插電）版本，李蘢怡透露當年經理人黃劍濤找來監製Alvin Leong製作首張專輯，選曲一定有級數，但真正令歌曲「入屋」的功臣卻是商台：「我要喺度多謝商台嘅犀利妹，因為《犀利妹日光浴》嗰個節目邀請咗我，上去做嘅時候，佢話你會唔會可以唱三首歌，可以揀返自己嘅歌同埋可以另外唱一至兩首人哋嘅歌，最後我記得我係揀咗《眼淚》范曉萱、同埋《夜遊杜拜》。」節目由林一峰彈結他伴奏，最終版本效果很好，商台極力鼓勵其經理人重新錄製，並指定必須錄Acoustic版：「佢將嗰個版本都有繼續係咁播，好鼓勵我經理人，就話你比佢錄多次呢首歌啦，呢個版本一定要。」最終公司決定「博一鋪」，才有了後來大家耳熟能詳的《夜遊杜拜（夜遊中東mix）》。

李蘢怡只出過一張EP，當年在HMV賣$85，後來已絕版，有網民指在拍賣網見到炒價要400多元。（Instagram：0.1iviia）

由於前公司已倒閉，李蘢怡也不知如何將這張專輯的歌曲再上架，但反而她在英國搬屋時曾翻出《夜遊杜拜（夜遊中東mix）》的demo，並上傳至SoundCloud，現時在其IG主頁可找到連結。（截圖：SoundCloud）

李蘢怡認為，歌曲爆紅因為新版本更能突出其聲線，並能帶動出其歌曲的感覺，而這首成名作，卻帶給她一個有趣的標籤：「呢隻歌帶畀我嘅收穫就係，一講起杜拜就講起我！我仲記得有一次，我嗰時仲住喺將軍澳，我記得搭地鐵啦，有一個女仔喺月台度，『你係咪李蘢怡呀？可唔可以同你影張相呀？因為我啱啱喺杜拜返嚟！』我話『好呀』，其實係好開心嘅，大家去完杜拜又好、喺杜拜又好，又會聽我隻歌，有杜拜嘅嘢又會諗起我。」

《夜遊杜拜》非常經典，但作為網民心中的「杜拜代言人」，李蘢怡居然未去過杜拜，她指不是故意，純粹未有機會。（《夜遊杜拜》MV截圖）

說起被人偶遇求合照的故事，李蘢怡覺得相當搞笑，笑言：「我記得搭地鐵啦，有一個女仔喺月台度，『你係咪李蘢怡呀？可唔可以同你影張相呀？因為我啱啱喺杜拜返嚟！』」（林志龍、潘樂文攝）

難忘與Bobo同遊日本 欠馮德倫一句多謝

而李蘢怡另外的代表作，不得不提與地鐵合作的經典廣告歌《時光中飛舞》，回憶起《時光中飛舞》，她最深刻的並非廣告本身，而是與好友陳文媛（Bobo）的相處點滴，並指這是人生其中一段美好回憶：「我最深刻咁梗係 Bobo 啦，因為我哋一齊做Model嗰陣時入行，嗰陣時係喺 Starzpeople，我哋同期入行。」她憶述當年Bobo甚至曾帶她一同出埠：「我最記得係有本雜誌叫佢影日本、出 trip，可以帶多個人，佢話『Do you wanna come?』跟住我哋就去咗日本，玩得好開心。跟住大家一齊做歌手、一齊喺同一間公司，其實地鐵廣告係一個big deal嚟，嗰時宣傳好廣，你問我最深刻嘅，其實係我諗起 Bobo 同埋地鐵囉。」

講到識於微時的陳文媛（Bobo），李蘢怡說了一件深刻的暖心事：「我最記得係有本雜誌叫佢影日本、出 trip，可以帶多個人，佢話『Do you wanna come?』跟住我哋就去咗日本，玩得好開心。」（《時光中飛舞》MV截圖）

對於一個新人而言，能出演港鐵廣告，更有主題曲，絕對不簡單！（《時光中飛舞》MV截圖）

至於由馮德倫自編自導自演、近年屢被網民提起的另類處境喜劇《老馮日記》，李蘢怡也是星級陣容之一，背後原來藏著一個關於「落選」的故事。她首度透露，當年曾為馮德倫執導的一部電影試鏡，在尾聲她鼓起勇氣向對方表達誠意：「我話好希望佢用我，好 Sincere（真誠）嘅，我話希望我有呢個機會。」雖然該角最後由莫文蔚出演，但馮德倫卻記住了這位新人。

李蘢怡雖然落選馮德倫的電影，卻獲得客串《老馮日記》的機會，她感謝馮德倫記住了自己：「我一路都冇同佢講，其實我想同佢講多謝，就係佢畀咗呢個機會我，到今日都會有人講起《老馮日記》」（《老馮日記》節目截圖）

李蘢怡續說：「到最後佢《老馮日記》搵我其實我係有啲surprised，因為佢搵全部都係比較senior啲嘅前輩，佢搵咗我，我會覺得，我明白喇，可能佢想畀個機會我。」這份知遇之恩，她一直記在心裡：「我一路都冇同佢講，其實我想同佢講多謝，就係佢畀咗呢個機會我，到今日都會有人講起《老馮日記》呢件事。」

厭倦做花瓶肉彈 因不被需要萌退意

儘管有過這些機會與代表作，但並不足以支撐她在娛樂圈走下去。隨著後來機會變少，臨近30歲的李蘢怡開始反思這十年的演藝生涯，她發現自己被嚴重定型，她深感厭惡，她說：「去到尾聲，做咗一啲作品，其實我自己唔係好鍾意。（例如邊套？）即係可能拍咗啲角色係，辦公室花瓶、肉彈，又或者係某某嘅女性，唔會講你有咩內涵，然後去襯個男主角，最後又俾人撇嗰啲角色咁。有人話咁你做演員、做藝人都要敬業㗎啦，係，但係唔代表我可以冇感覺㗎嘛，我係唔鍾意拍呢啲角色，我覺得我唔想去emphasize（強調）女性應該係咁樣。」

李蘢怡過往形象性感，卻因此被定型為肉彈、花瓶，她很討厭這些賣弄身材及貶低女性的角色，也因而萌生退意。（林志龍、潘樂文攝）

更令她心灰意冷的，是那種「不被需要」的無力感。在被動的等待中，她感到自己的存在價值極低：「嗰時我唔做呢一行嘅原因，係因為我覺得我冇被需要嗰個感覺，譬如畀呢個job你，『李蘢怡做唔做呀？』『唔做！』『咁李良怡做唔做？』『唔做！』『咁李小怡做唔做？』其實呢幾個job係邊個人做都得㗎，唔係被需要嗰個感覺，我唔鍾意呢個感覺囉。」那個年代互聯網還未算很發達，要是一個藝人冇job，隨時窩在家裡無止境地等足幾個月，即使去上堂、裝備自己，學到周身刀也不等於有機會，她不禁問：「為咩呢？嗰個意義喺邊度？我覺得it’s time to go。」

李蘢怡直言自己獲分派的角色可有可無，使她心灰意冷。

問到可曾試過拒絕一些不想做的角色，她坦言當年面對不少壓力，試過開口說不，卻換來經理人施壓和威脅，更大爆當年周刊封面一些標題非常搶眼的「爆Bite」，根本非自己本意：「佢話啲雜誌會搵你做封面，但你要咁講，佢係擺你個名，冒號，加嗰句說話咁樣，我話『我可唔可以唔咁講呀？』佢話呢啲雜誌都係出一個禮拜嘅啫，啲觀眾都唔會記得㗎啦，我嗰時細個，真係好無知，真係覺得『咦，又係喎！』跟住就做咗喇，嗰時我係諗，我真係唔想！我真係唔想！佢話『你唔想咁你唔好做啦！』你嗰時真係驚㗎嘛，唔通點呀？你唔做搵咩做呢？咁咪咁樣囉，然之後所有被寫嘅嘢、被提返起嘅嘢，咪覺得……好後悔，但係都做咗咯，咁咪上一課大㗎囉，唔係點？」

過往李蘢怡曾登上八卦雜誌封面，亦有過不少「爆Bite」，她直言這些都非自願，而是遭當時經理人威脅，她原本以為一星期後就冇人記得，但發現往後仍會被提起，因而深感後悔。（林志龍、潘樂文攝）

難忘伯樂陳百祥夫婦 因叻哥遲來的一句話想哭

李蘢怡在圈中受過不少委屈，除了公司人事立立亂之外，她也試過被睇低：「其實嗰個圈裡面有好多人，譬如你唔夠紅，係會睇你唔起呀，或者你唔夠紅又唔會同你做friend呀，我覺得好負面呀！但係你係對出㗎嘛，你唔可以有任何…『你做咩咁對我呀？』其實我已經好直，但係有啲位我係忍咗返屋企，可能嗰時嘅我唔係幾識得表達我自己覺得唔舒服嘅嘢，但係我會對自己表達囉。嗰時都因為咁樣想離開。」

不過，在這個、跟紅頂白的圈子中，亦有令她銘記至今的溫暖，她點名感謝前老闆陳百祥（叻哥）和太太黃杏秀（秀姑），憶述新人時期沒錢置裝，全靠他們照顧：「我唔會忘記有一次去意大利拍旅遊特輯嗰陣時，啱啱入行，冇乜錢買衫，我諗叻哥同秀姑，真係當我同EO2好似仔女咁樣，嗰次秀姑同叻哥帶我哋去買衫囉，仲要返到去喺酒店房度話『你試畀我睇呀。』我嗰刻喺度諗，如果我有一日真係成功咗，我會報答佢哋！佢簽咗我，名義上唔需要揞荷包去買衫畀你㗎嘛，嗰陣時我係好心存感激。」

李蘢怡在這一行最感謝陳百祥夫婦，惜未有太多合照及留下對方聯絡方式，她坦言：「嗰時嗰十年係有啲亂嘅，真係好多嘢發生緊，但而家諗返起就會掛住佢哋，我希望有一日會見返佢哋，可以團聚。」（微博：黃杏秀）

鏡頭前的叻哥總愛認叻，說話有時會讓人覺得大言不慚、口沒遮攔，李蘢怡本來都覺得他好像對後輩很苛刻、很嚴厲，但她卻很記得叻哥在她離開公司後的一次慈善活動上，給予了她遲來的肯定：「佢做主持，嗰時我入咗嗰個Showbiz（舞蹈學校Studiodanz的一個訓練項目）度train咗，做咗個Dance performance，跟住佢同我講佢話『頭先跳得幾好』，我當其時……I wanna cry，因為佢由頭到尾都冇讚過我！嗰陣時我係覺得，我就算最後冇出碟都好，Finally你讚我一句，係真係好似approve咗我咁。」

李蘢怡指叻哥從未讚過自己，直至離巢後在一個晚宴上，擔任主持的陳百祥用相中這個表情，故作冷漠地向她說：「頭先跳得幾好」，李蘢怡覺得自己終於被認可，當場很想哭。（林志龍、潘樂文攝）

最掛住陳文媛 心裡留特別位置予對方

回望入行初期，還有一位在她心中佔有重要席位的人，就是同期出道的陳文媛（Bobo）。這份識於微時的友誼特別珍貴，但隨著兩人先後淡出，這段關係也斷了線。談及這位已絕跡娛圈多年的故友，Olivia語帶感慨，更藉著訪問隔空向對方剖白心聲：「其實Bobo一早已經……我諗佢同好多人都冇咗聯絡，其實佢係有一個Special place喺我心裡面，因為真係識於微時，你話冇電話、冇聯絡，但係心裡面係咪唔當佢朋友呢？佢對我嚟講係一個好特別嘅人囉。我上次同Eddie（彭迪安@EO2）聚舊，我都話『sorry呀，我最掛住嗰個係Bobo』，希望如果佢見到呢個 interview，我想話畀佢聽，I really miss her.」

在這一行中，李蘢怡最掛住陳文媛，並公開呼籲：「希望如果佢見到呢個 interview，我想話畀佢聽，I really miss her.」（《時光中飛舞》MV截圖）

受身邊優秀女性啟發 決心尋求改變

回看過去雖然有溫情，但不足以讓她糊口或在事業上得到滿足感。那時候圍繞在她身邊的，不乏成功女性，包括前修身堂控股有限公司主席張玉珊、JOYCE前副總裁暨潮流雜誌《士多》創辦人Ning Lau，當然不得不提其母親鄭玉而，李媽媽貴為仁愛堂前副主席，亦是登輝控股有限公司創辦人及非執行董事，李蘢怡深受她們啟發，「呢啲前輩係……so smart，係有內涵！我拍呢啲，然之後下一部又係乜嘢呢？」她不是未試過改變的，她嘗試去Studiodanz練舞練了半年，也去北京拍過網劇，但沒機會就會沒機會，她開始思考下一步：「Inspired by身邊我覺得叻嘅女人，我覺得女人係可以好limitless（無限制），唔一定要拍拖、結婚、生仔，呢個唔係終點，如果我可以選擇嘅咁讀書啦，因為我冇一個degree，中學都冇畢業。」

李蘢怡受不少優秀的獨立女性啟發，認為女人可以無限制，不用以結婚生仔為人生目標，並因而決定求變。（林志龍、潘樂文攝）

李蘢怡母親鄭玉而貴為仁愛堂前副主席，亦是登輝控股有限公司創辦人及非執行董事，從小便是女兒的榜樣。（受訪者提供）

谷底感窒息 去麵包店應徵賣包

她憶述去到後期時，自己已堅決地要退出娛樂圈，家人、經理人個個以為她一時意氣，甚至跟家人關係都變僵，但只有她清楚自己去意已決：「I‘m so sick of it! I really want to go. 佢話『你諗清楚未呀？』又話我有情緒，我當時係真係好想離開，我已經窒息喇去到，你明唔明呀？」在那個一心想離開的李蘢怡，只要不再裹足不前，有任何逃生口她都願意一試，弟弟於是叫她用政府的持續進修基金讀時裝設計，她認為未嘗不好，然而她為顯示自己想脫離這種生活的決心，竟作出了一個震驚全家的選擇。

李蘢怡說：「嗰陣時我真係去到一個點係，我冇辦法再生活落去喇，我記得屋企樓下有間檀島麵包，佢話佢招聘，跟住我真係走去話『你係咪請人？』跟住佢畀個 form 我，係一個 A5 嘅 form，完全係 Resume 都唔使，佢問我有咩工作經驗，我記得我嗰時喺多倫多做過珍珠奶茶 Waitress，我就填侍應咁樣啦，other than that都唔填喇。」

李蘢怡對於被動地等一些未知會否出現的演出機會已感到窒息，她極力掙脫、不想再原地踏步，卻被經理人和家人以為是意氣用事。（林志龍、潘樂文攝）

之後表妹結婚，家人問她要不要去飲宴，她以「返工」為由推卻，家人才終於得知她找了麵包店的新工，第一反應是近乎「癲咗」：「我媽咪打畀我就話『你做嘢？你做咩呀？』我話『我有可能去檀島返工囉』，佢話『你去檀島賣麵包？』冇問題㗎，佢話OK，轉頭打畀你，我諗我屋企人都要平息一下，但佢可能嗰下見到我真係好想離開啦，終於知道我唔係講笑囉。」續問當時她是為錢，還是為了求變所以唔理好醜但求就手去應徵麵包店工作，她直言：「坦白講我做Model搵得多過做藝人囉！有好多Event，你出席係為曝光率，又唔可以着同一套衫幾次，有好多呢啲藤掕瓜、瓜掕藤，所有嘅因素，其實真係支出好大，但係有時又可能坐喺度幾個月，跟住咁樣眨吓眼又一年，一年又拍一兩部唔知喺邊度襯嘅作品，你係我你都唔想做啦！」

正是這次「見工」事件，成為了她人生的轉捩點，推進她踏上截然不同的重生之路，詳情請看下一篇專訪稿。