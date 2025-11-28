今年最強星二代坐擁娛圈強大背景　出道半年騷接騷力谷女新人金獎

「歌神」陳奕迅（Eason）和徐濠縈女兒、現年21歲的陳康堤（Constance）今年6月先後推出首支主打歌《doll》及廣東歌《一律建議分手》，以歌手身份出道，備受矚目。陳康堤加入華納唱片後成今年力捧女新人。繼今年9月推出廣東歌《一律建議分手》，邀請到黃偉文填詞後，康堤再推出全新國語歌《story that never ends》，由王菲女兒竇靖童作詞、甄子丹女兒甄濟如作曲，三位星二代強強聯手。出道不足半年的陳康堤近日完成校園巡唱，又即將在西九文化區開騷，資源不斷，相當幸運。

康堤於本月24和25日出席香港學校巡演，與華納帥兄帥姐一齊表演。康堤台風又型又淡定，她與台下觀眾歡樂互動，與同齡人打成一片。康堤又於本月29日在西九文化區藝術公園開騷，名為「Constance’s Story That Never Ends - Acoustic Session」，她上載一段開心影片，無憂無慮。不過有人認為她唱Live還是未夠氣，要追上爸爸尚有一段很長的路。

今年生力軍女歌手金獎，康堤為大熱人選，被指有望追上與近年轉戰樂壇的Amy Lo盧慧敏，其他獲睇好的歌手為COLLAR成員Day（許軼）、和在謝霆鋒演唱會上一炮而紅的少女結他手Dale。

康堤在校園巡唱演出。

